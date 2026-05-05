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DIGITALE FOGGIA Foggia, mercati rionali verso il digitale: il Comune avvia il progetto “Spunta elettronica”

Si tratta di un primo passo verso un sistema completamente informatizzato, che dovrebbe rendere più trasparenti e tracciabili le assegnazioni dei posteggi

Foggia, mercati rionali verso il digitale: il Comune avvia il progetto “Spunta elettronica”

Foggia, mercati rionali - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Foggia – Il Comune accelera sulla digitalizzazione dei mercati rionali. È stata avviata l’istruttoria per la realizzazione di una piattaforma digitale destinata a gestire la “spunta” e le procedure amministrative connesse. Si tratta di un primo passo verso un sistema completamente informatizzato, che dovrebbe rendere più trasparenti e tracciabili le assegnazioni dei posteggi.
Il progetto prevede: gestione informatizzata delle presenze, assegnazione automatica dei posteggi liberi, monitoraggio dei pagamenti, creazione di graduatorie aggiornate.

L’obiettivo è superare il sistema cartaceo, spesso soggetto a errori e contestazioni. Il valore stimato dell’intervento è di circa 80mila euro (oltre IVA), comprendente sia servizi software sia eventuali dotazioni hardware. Al momento non è stato ancora individuato il fornitore: l’atto approvato è solo l’avvio della fase istruttoria.

La digitalizzazione consentirà: maggiore tracciabilità delle operazioni, riduzione delle irregolarità, migliore controllo da parte del Comune. Il sistema potrà integrarsi anche con pagamenti digitali e strumenti di geolocalizzazione.

Nei prossimi mesi verranno raccolti preventivi e valutate le soluzioni disponibili sul mercato. Solo successivamente si procederà all’affidamento del servizio e all’avvio operativo della piattaforma.

A cura di Giovanna Tambo.

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