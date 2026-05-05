A Foggia prosegue la mobilitazione del Comitato Costituente Locale n. 53 di Futuro Nazionale, che nel fine settimana ha raccolto altre duemila firme contro la realizzazione di una moschea in città e a sostegno di una proposta di legge dedicata al rafforzamento della sicurezza sul territorio.

Il bilancio complessivo arriva così a quattromila sottoscrizioni, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere quota diecimila entro la fine del mese attraverso nuove iniziative pubbliche e la presenza dei gazebo informativi nell’isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele anche nei prossimi weekend.

Secondo gli organizzatori, la partecipazione registrata sarebbe stata particolarmente significativa tra famiglie e donne, interpretata come segnale di forte attenzione verso i temi sollevati dal comitato.

“Siamo arrivati finora a quattromila firme ed è già un risultato significativo, ma contiamo di arrivare a diecimila entro la fine del mese, perché saremo ancora presenti all’isola pedonale di Foggia, in Corso Vittorio Emanuele, con il nostro gazebo anche nei prossimi fine settimana. La risposta delle donne e delle famiglie è stata superiore alle nostre stesse aspettative, a conferma di quanto le tematiche da noi sollevate siano sentite: per questo invitiamo i foggiani a mobilitarsi ancora di più di quanto stiano già facendo, alla luce dello stato vegetativo in cui versa l’attuale e fallimentare amministrazione comunale”, ha dichiarato Massimo Russo, referente del Comitato Costituente Locale n. 53.

Russo ha inoltre annunciato la partecipazione agli incontri pubblici in programma con il generale Roberto Vannacci, in visita in Puglia.