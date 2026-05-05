Foggia, nuova caserma dei Carabinieri al Candelaro: aumentano i costi per la progettazione

Foggia – Prosegue l’iter per la realizzazione della nuova sede dei Carabinieri nel quartiere Candelaro, ma con una revisione al rialzo dei costi per i servizi tecnici. Il Comune ha approvato una modifica contrattuale che porta l’importo complessivo dell’incarico professionale da circa 46mila a quasi 60mila euro.

Il provvedimento riguarda i servizi di ingegneria e architettura affidati all’architetto Elisabetta Pezzicoli per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla rifunzionalizzazione del Centro polifunzionale di via Petrucci.

La modifica si è resa necessaria per diverse esigenze tecniche emerse nel corso del procedimento. In particolare: è stato aggiornato il valore dei lavori, passato da circa 273mila a oltre 673mila euro è stata eliminata la progettazione esecutiva sono stati introdotti nuovi servizi tecnici, tra cui certificazioni energetiche, antincendio e agibilità.

Il risultato è un incremento netto di oltre 13mila euro rispetto al contratto originario. L’intervento punta a destinare parte dell’immobile comunale del Centro polifunzionale di quartiere a sede della Stazione dei Carabinieri, nell’ambito di un progetto più ampio di riqualificazione urbana e sicurezza. L’operazione rientra tra le iniziative per rafforzare la presenza dello Stato in una zona sensibile della città, con un investimento complessivo già previsto di circa 300mila euro per i lavori.

La revisione del progetto è legata anche alla necessità di partecipare a un avviso esplorativo pubblicato dalla Prefettura di Foggia per l’individuazione della sede della caserma. Per questo sono stati richiesti ulteriori adempimenti tecnici, come l’Attestazione di prestazione energetica (APE), la certificazione antincendio e la segnalazione certificata di agibilità.

Il nuovo quadro economico è stato ritenuto congruo dal Responsabile unico del procedimento e trova copertura nelle risorse già stanziate. Ora l’attenzione si sposta sulla definizione definitiva della sede e sull’avvio operativo dei lavori, passaggio cruciale per dotare il quartiere Candelaro di un presidio stabile delle forze dell’ordine.

A cura di Giovanna Tambo.