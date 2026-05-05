Foggia, Savino Zaba testimonial della campagna contro la violenza di genere: l’8 maggio l’evento “L’uomo che sei”

FOGGIA – Sarà il conduttore televisivo e radiofonico Savino Zaba il volto della nuova campagna istituzionale contro la violenza di genere promossa dalla cooperativa sociale “Il Filo d’Arianna”, da anni impegnata nella gestione dei Centri Antiviolenza sul territorio della provincia di Foggia.

L’iniziativa, intitolata “L’uomo che sei”, sarà presentata ufficialmente l’8 maggio 2026 alle ore 10.30 presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” di Foggia. L’evento rappresenta un momento di confronto pubblico su un tema sempre più urgente, con l’obiettivo di rafforzare la sensibilizzazione collettiva e promuovere una cultura fondata sul rispetto.

Alla manifestazione prenderà parte anche la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, a conferma dell’attenzione delle istituzioni locali verso il contrasto alla violenza sulle donne e il sostegno alle reti territoriali di prevenzione.

La scelta di Savino Zaba come testimonial punta a coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, lanciando un messaggio chiaro: la lotta alla violenza di genere passa anche da una riflessione profonda sul ruolo degli uomini e sulla responsabilità individuale nella costruzione di relazioni sane.

«Questa campagna rappresenta un passaggio fondamentale – ha dichiarato Barbara Patetta, presidente della cooperativa “Il Filo d’Arianna” – perché il contrasto alla violenza non può fermarsi all’emergenza, ma deve investire su prevenzione, cultura e sensibilizzazione. Ogni giorno raccogliamo storie di dolore ma anche di rinascita, e sentiamo il dovere di creare strumenti concreti di supporto e occasioni di confronto».

L’iniziativa assume un significato ancora più rilevante alla luce dell’aumento dei casi di femminicidio e della crescente allerta sociale sul fenomeno. In questo contesto, la cooperativa rinnova il proprio impegno nel promuovere la parità e nel sostenere le donne vittime di violenza, affinché nessuna resti sola.

La campagna è realizzata con il contributo della Regione Puglia – Assessorato al Welfare