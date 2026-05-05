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MONS. MICHELE CASTORO Manfredonia, il ricordo di Mons. Michele Castoro non si spegne: otto anni dopo

Premuroso, accogliente, gentile, umile: tratti che ne hanno delineato la figura di pastore autentico, capace di farsi prossimo a tutti

Manfredonia, il ricordo di Mons. Michele Castoro non si spegne: otto anni dopo

http://www.ilportaledellafamiglia.org

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – A otto anni dalla sua nascita al Cielo, il ricordo di Mons. Michele Castoro resta vivo nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e incontrato lungo il suo cammino pastorale. Premuroso, accogliente, gentile, umile: tratti che ne hanno delineato la figura di pastore autentico, capace di farsi prossimo a tutti, soprattutto ai più fragili.

Arcivescovo dell’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo dal 2009 fino alla sua scomparsa nel 2018, Castoro ha lasciato un segno profondo nella terra garganica. Una missione episcopale intensa, vissuta con dedizione totale e con uno sguardo sempre rivolto a quell’Amore a cui aveva consacrato l’intera esistenza.

Forte nella malattia, ma profondamente umano nella sua sensibilità, ha testimoniato fino all’ultimo una fede solida e luminosa. Nel suo Testamento spirituale, infatti, guardava con speranza “all’orizzonte della vita eterna”, quella dimensione che oggi, nella fede, immaginiamo stia vivendo pienamente. La sua presenza continua a farsi sentire nella comunità, lungo la strada che egli stesso ha tracciato per il suo gregge. Un’eredità spirituale che prosegue nel tempo anche attraverso l’azione del suo successore, Franco Moscone, e nella vita quotidiana della Chiesa locale.

Castoro amava definirsi un “pellegrino”, sempre in cammino, sempre pronto a servire. E proprio con le sue parole vogliamo ricordarlo: «Ho accettato di prendere il mio bastone di pellegrino e di partire proprio per continuare a dire il mio grazie».

Oggi, a distanza di otto anni, Manfredonia e l’intero territorio diocesano ne custodiscono la memoria con gratitudine, riconoscendo in lui una guida che ha saputo incarnare il Vangelo nella vita concreta delle persone.

Un ricordo che non si affievolisce, ma che continua a illuminare il cammino della comunità, nel segno della fede, della speranza e della carità.

1 commenti su "Manfredonia, il ricordo di Mons. Michele Castoro non si spegne: otto anni dopo"

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