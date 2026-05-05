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VALENTE MANFREDONIA Manfredonia ospita i Welfare Days il 27 e 28 maggio. Valente: “Servizi più accessibili e riconoscibili”

Seconda edizione dei Welfare Days – I Servizi Sociali incontrano la città, due giornate dedicate a confronto, partecipazione e rafforzamento delle reti territoriali

Manfredonia ospita i Welfare Days il 27 e 28 maggio. Valente: "Servizi più accessibili e riconoscibili"

Manfredonia ospita i Welfare Days il 27 e 28 maggio. Valente: "Servizi più accessibili e riconoscibili"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

L’Amministrazione comunale di Manfredonia, attraverso l’Assessorato al Welfare e Cultura, promuove la seconda edizione dei Welfare Days – I Servizi Sociali incontrano la città, due giornate dedicate a confronto, partecipazione e rafforzamento delle reti territoriali.

L’iniziativa è in programma il 27 e 28 maggio 2026 tra il LUC – Laboratorio Urbano Culturale e Largo Diomede, con un calendario che prevede momenti istituzionali, approfondimenti e spazi aperti alla cittadinanza.

“Vogliamo continuare a costruire un percorso che renda i servizi sempre più accessibili e riconoscibili – dichiara l’assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. Mettere in relazione istituzioni, operatori e cittadini significa rafforzare la capacità del territorio di rispondere ai bisogni in modo concreto e condiviso.”

“I Welfare Days rappresentano un momento importante per la città – dichiara il sindaco Domenico la Marca – perché mettono in rete esperienze, competenze e servizi che spesso operano quotidianamente senza essere pienamente conosciuti. Rendere visibile questo lavoro significa rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini e costruire risposte più efficaci ai bisogni del territorio.”

La giornata del 27 maggio sarà dedicata alla presentazione degli interventi finanziati dal PN METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027, seguita da tavoli di lavoro aperti su tirocini, ruolo del terzo settore e bisogni emergenti. Previsti anche riconoscimenti per le associazioni distintesi sul territorio.

Il 28 maggio spazio ai “Racconti di comunità”, con testimonianze e condivisioni di esperienze locali, affiancate dagli stand del volontariato in Largo Diomede, pensati per favorire l’incontro diretto con i cittadini e la conoscenza dei servizi disponibili.

Durante entrambe le giornate sarà possibile incontrare enti, associazioni e operatori, scoprire le attività in corso e approfondire le opportunità offerte. Per partecipare e richiedere gratuitamente uno stand informativo è necessario compilare il modulo online entro il 15 maggio 2026.

I Welfare Days si confermano così un’importante occasione per rafforzare il dialogo tra servizi e comunità e valorizzare il lavoro quotidiano di chi opera sul territorio.

1 commenti su "Manfredonia ospita i Welfare Days il 27 e 28 maggio. Valente: “Servizi più accessibili e riconoscibili”"

  1. Pensate piuttosto ad aiutare i cittadini bisognosi che invece mandate via a mani vuote dai servizi sociali,c è gente che ha chiesto aiuto da anni sta ancora aspettando

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