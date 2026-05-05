Manfredonia – Prosegue l’iter per la realizzazione del Parco Grotta Scaloria. Il Comune ha disposto l’anticipazione di circa 79mila euro a favore dell’impresa incaricata dei lavori, passaggio necessario per dare concretamente avvio all’intervento inserito nel programma di sviluppo urbano sostenibile finanziato con fondi europei.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, riguarda nello specifico la liquidazione del 20% dell’importo contrattuale in favore della ditta esecutrice, la “Murgo Michelangelo srl”, aggiudicataria dell’appalto. L’anticipazione ammonta a 79.310,70 euro complessivi, comprensivi di IVA, a fronte di un imponibile di 72.100,64 euro.

Si tratta di un passaggio tecnico ma fondamentale per garantire l’avvio operativo del cantiere, in linea con quanto previsto dal capitolato d’appalto e dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. L’anticipo, infatti, consente all’impresa di sostenere le prime spese necessarie all’organizzazione delle attività.

L’intervento rientra nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, Asse XII dedicato allo sviluppo urbano sostenibile. Il progetto complessivo per la realizzazione del Parco Grotta Scaloria ha un valore di circa 740mila euro ed è stato approvato dal Consiglio comunale alla fine del 2024, dopo un articolato percorso amministrativo e progettuale.

Il progetto nasce nell’ambito della strategia condivisa tra i Comuni di Manfredonia e Zapponeta, individuati come Autorità urbana per l’attuazione degli interventi finanziati dalla Regione Puglia. L’obiettivo è quello di valorizzare un’area di particolare interesse ambientale e archeologico, attraverso opere di riqualificazione e fruizione sostenibile.

Nel corso degli anni, l’iter ha attraversato diverse fasi: dalla progettazione esecutiva, affidata a una società specializzata, all’acquisizione dei pareri necessari, inclusi quelli paesaggistici e della Soprintendenza, fino all’aggiornamento degli elaborati tecnici secondo la normativa più recente sugli appalti pubblici.

I lavori sono stati aggiudicati nel 2025 con procedura negoziata, sulla base del criterio del prezzo più basso, con un ribasso superiore al 29% rispetto all’importo a base di gara. L’importo complessivo dell’appalto si attesta così a poco meno di 400mila euro.

La nuova determina sostituisce un precedente atto che era stato respinto dal settore finanziario per motivi contabili legati al riaccertamento dei residui. Con l’approvazione del rendiconto e il successivo riavvio della procedura, l’amministrazione ha potuto procedere alla corretta riadozione del provvedimento e alla liquidazione dell’anticipo.

Dal punto di vista amministrativo, viene inoltre confermata la copertura finanziaria dell’intervento e la regolarità contributiva dell’impresa, elemento necessario per procedere ai pagamenti. Il documento prevede anche la trasmissione agli uffici competenti per l’emissione dei mandati e la pubblicazione sull’albo pretorio e nella sezione trasparenza del sito comunale

A cura di Giuseppe de Filippo.