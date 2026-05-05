Il Ministero dell’Interno ha dato il via libera definitivo al Piano Assunzionale 2026-2028 del Comune di Manfredonia, con la delibera del 22 aprile 2026 della Cosfel che autorizza l’Ente a procedere con nuove assunzioni e al rafforzamento della macchina amministrativa.

Il provvedimento consente al Comune di immettere in ruolo diverse figure strategiche, con l’obiettivo di snellire la burocrazia e potenziare i servizi ai cittadini. Tra le nuove assunzioni previste figurano un nuovo dirigente per il Comando di Polizia Locale, cinque istruttori amministrativi e contabili, un istruttore per l’Ufficio Tecnico, due specialisti tecnici, due operatori esperti appartenenti a categorie protette e un esperto di economia e statistica.

Il piano prevede inoltre il rafforzamento del personale già in servizio, con un incremento della capacità operativa rispetto ai livelli del 2025, nell’ottica di garantire una maggiore efficienza degli uffici e una risposta più rapida ai bisogni della cittadinanza.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al personale Sara Delle Rose, che ha dichiarato: «Il lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi produce oggi i suoi frutti. Oltre alle nuove assunzioni, il piano prevede il potenziamento della capacità operativa dei dipendenti già in servizio, superando i livelli del 2025: una scelta necessaria per assicurare uffici più accessibili e una copertura più costante dei servizi. Un ringraziamento da parte dell’amministrazione va all’Ufficio personale e a tutti i tecnici coinvolti.»