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DELLE ROSE MANFREDONIA Manfredonia, sbloccato il Piano Assunzionale 2026-2028. Delle Rose: “Il lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi produce oggi i suoi frutti”

Il provvedimento consente al Comune di immettere in ruolo diverse figure strategiche, con l’obiettivo di snellire la burocrazia e potenziare i servizi ai cittadini

Manfredonia, sbloccato il Piano Assunzionale 2026-2028. Delle Rose: "Il lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi produce oggi i suoi frutti"

Sara Delle Rose, Assessora al personale del Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Sara Delle Rose

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Ministero dell’Interno ha dato il via libera definitivo al Piano Assunzionale 2026-2028 del Comune di Manfredonia, con la delibera del 22 aprile 2026 della Cosfel che autorizza l’Ente a procedere con nuove assunzioni e al rafforzamento della macchina amministrativa.

Il provvedimento consente al Comune di immettere in ruolo diverse figure strategiche, con l’obiettivo di snellire la burocrazia e potenziare i servizi ai cittadini. Tra le nuove assunzioni previste figurano un nuovo dirigente per il Comando di Polizia Locale, cinque istruttori amministrativi e contabili, un istruttore per l’Ufficio Tecnico, due specialisti tecnici, due operatori esperti appartenenti a categorie protette e un esperto di economia e statistica.

Il piano prevede inoltre il rafforzamento del personale già in servizio, con un incremento della capacità operativa rispetto ai livelli del 2025, nell’ottica di garantire una maggiore efficienza degli uffici e una risposta più rapida ai bisogni della cittadinanza.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al personale Sara Delle Rose, che ha dichiarato: «Il lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi produce oggi i suoi frutti. Oltre alle nuove assunzioni, il piano prevede il potenziamento della capacità operativa dei dipendenti già in servizio, superando i livelli del 2025: una scelta necessaria per assicurare uffici più accessibili e una copertura più costante dei servizi. Un ringraziamento da parte dell’amministrazione va all’Ufficio personale e a tutti i tecnici coinvolti.»

1 commenti su "Manfredonia, sbloccato il Piano Assunzionale 2026-2028. Delle Rose: “Il lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi produce oggi i suoi frutti”"

  1. Mi auguro vivamente che questo nuovo comandante della polizia municipale porti finalmente un po’ di ordine in città.

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