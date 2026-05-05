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Home // Manfredonia // Manfredonia, scoperta discarica abusiva sul Regio Tratturo 60. Marasco: “Chi abbandona rifiuti avvelena i nostri figli”

MARASCO MANFREDONIA Manfredonia, scoperta discarica abusiva sul Regio Tratturo 60. Marasco: “Chi abbandona rifiuti avvelena i nostri figli”

“Chi abbandona rifiuti non sporca solo la terra: avvelena i nostri figli. Chi vede, segnali. Il silenzio uccide l’ambiente”

Manfredonia, scoperta discarica abusiva sul Regio Tratturo 60. Marasco: "Chi abbandona rifiuti avvelena i nostri figli"

Manfredonia, scoperta discarica abusiva sul Regio Tratturo 60. Marasco: "Chi abbandona rifiuti avvelena i nostri figli" - Fonte Immagine: Facebook, Giuseppe Marasco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Durante un servizio di vigilanza ambientale sul Regio Tratturo 60 in agro di Manfredonia, gli ispettori del #CIVILIS – Corpo Volontari Ispettori Ambientali Territoriali Forestali hanno individuato una discarica abusiva composta da circa 20 pneumatici, due frigoriferi dismessi e rifiuti misti.

L’associazione ha lanciato l’allarme sulle possibili conseguenze di un eventuale incendio dei materiali abbandonati, definito una vera e propria “bomba ecologica”.

In particolare, viene evidenziato il rischio per la qualità dell’aria, con il rilascio di sostanze altamente tossiche come diossine, benzene e metalli pesanti, capaci di diffondersi anche per chilometri e raggiungere centri abitati e coltivazioni.

Preoccupazioni anche per il suolo e le falde acquifere, che potrebbero essere contaminati dagli oli e dai residui della combustione, mentre un singolo pneumatico, secondo quanto segnalato, può inquinare fino a 10.000 litri d’acqua.

Il danno riguarderebbe anche l’ecosistema del tratturo, definito corridoio ecologico, con possibili effetti devastanti su insetti impollinatori, fauna selvatica e fertilità del terreno. A questo si aggiunge il rischio legato ai rifiuti RAEE, come i frigoriferi, che contengono gas e sostanze potenzialmente pericolose e cancerogene se combusti.

Il CIVILIS ha riferito di aver già presentato denuncia alle autorità competenti, chiedendo al Comune di Manfredonia la bonifica immediata dell’area e l’installazione di fototrappole per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti.

“Chi abbandona rifiuti non sporca solo la terra: avvelena i nostri figli. Chi vede, segnali. Il silenzio uccide l’ambiente”, ha dichiarato Giuseppe Marasco, comandante nazionale del CIVILIS – Corpo Volontari Ispettori Ambientali Territoriali Forestali.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.

5 commenti su "Manfredonia, scoperta discarica abusiva sul Regio Tratturo 60. Marasco: “Chi abbandona rifiuti avvelena i nostri figli”"

  1. Grazie Comandante Marasco e a tutti i volontari CIVILIS. Voi ci mettete la faccia, gratis, per difendere la nostra terra. Manfredonia vi deve tanto. #CIVILIS #Manfredonia

  2. Volontari veri, risultati veri. Senza CIVILIS quella discarica era ancora lì. Massima stima per chi protegge l’ambiente al posto nostro.

  3. 20 gomme + 2 frigo = bomba ecologica disinnescata grazie a chi vigila gratis. Onore a CIVILIS. Ora tocca al Comune: bonifica subito. #RegioTratturo60

  4. Chi brucia avvelena i nostri figli. Chi denuncia li salva. Grazie Comandante Marasco per non voltarti dall’altra parte. #IoStoConCIVILIS

  5. Il Regio Tratturo è storia, natura, futuro. Non una discarica. Grazie CIVILIS per difenderlo ogni giorno, senza stipendio ma con tanto coraggio.

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