Durante un servizio di vigilanza ambientale sul Regio Tratturo 60 in agro di Manfredonia, gli ispettori del #CIVILIS – Corpo Volontari Ispettori Ambientali Territoriali Forestali hanno individuato una discarica abusiva composta da circa 20 pneumatici, due frigoriferi dismessi e rifiuti misti.

L’associazione ha lanciato l’allarme sulle possibili conseguenze di un eventuale incendio dei materiali abbandonati, definito una vera e propria “bomba ecologica”.

In particolare, viene evidenziato il rischio per la qualità dell’aria, con il rilascio di sostanze altamente tossiche come diossine, benzene e metalli pesanti, capaci di diffondersi anche per chilometri e raggiungere centri abitati e coltivazioni.

Preoccupazioni anche per il suolo e le falde acquifere, che potrebbero essere contaminati dagli oli e dai residui della combustione, mentre un singolo pneumatico, secondo quanto segnalato, può inquinare fino a 10.000 litri d’acqua.

Il danno riguarderebbe anche l’ecosistema del tratturo, definito corridoio ecologico, con possibili effetti devastanti su insetti impollinatori, fauna selvatica e fertilità del terreno. A questo si aggiunge il rischio legato ai rifiuti RAEE, come i frigoriferi, che contengono gas e sostanze potenzialmente pericolose e cancerogene se combusti.

Il CIVILIS ha riferito di aver già presentato denuncia alle autorità competenti, chiedendo al Comune di Manfredonia la bonifica immediata dell’area e l’installazione di fototrappole per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti.

“Chi abbandona rifiuti non sporca solo la terra: avvelena i nostri figli. Chi vede, segnali. Il silenzio uccide l’ambiente”, ha dichiarato Giuseppe Marasco, comandante nazionale del CIVILIS – Corpo Volontari Ispettori Ambientali Territoriali Forestali.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.