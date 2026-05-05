Mattinata. Stop al braccialetto elettronico: “Conflitto reciproco”, Egidio Esposito torna libero

FOGGIA – Revocata la misura cautelare nei confronti di un uomo di Mattinata, coinvolto in un procedimento penale caratterizzato da forti tensioni tra nuclei familiari. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, Mario De Simone, ha disposto la cessazione del provvedimento restrittivo già applicato.

Il provvedimento riguarda Egidio Esposito, classe 1963, destinatario inizialmente della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. La decisione è arrivata a seguito dell’istanza presentata dalla difesa, che chiedeva una rivalutazione della misura cautelare.

Determinante, nel percorso decisionale del giudice, è stato l’esito dell’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale sarebbero emersi elementi nuovi rispetto al quadro accusatorio iniziale. In particolare, la documentazione prodotta dalla difesa – tra cui certificazioni mediche – attesterebbe episodi di aggressione subiti dall’indagato da parte della persona offesa e dei suoi familiari.

Una circostanza che ha portato il Gip a delineare un contesto di “conflittualità reciproca” tra le parti coinvolte, ridimensionando così la ricostruzione unilaterale dei fatti. Proprio questa dinamica di tensione tra nuclei familiari ha inciso sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ritenuti non più sussistenti allo stato degli atti.

Sulla vicenda interviene anche l’avvocato Michele Arena, difensore di Esposito: “Ringrazio i carabinieri di Mattinata per la professionalità ed il senso di umanità dimostrato”. Alla luce di tali considerazioni, il Gip ha disposto la revoca della misura cautelare ai sensi dell’articolo 299 del codice di procedura penale, ordinando alla cancelleria le comunicazioni di rito.