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Home // Eventi // Monte Sant’Angelo: dal 7 al 9 maggio la nona edizione del ‘Festival Michael’

FESTIVAL MICHAEL Monte Sant’Angelo: dal 7 al 9 maggio la nona edizione del ‘Festival Michael’

Il tema scelto per quest’anno è “La porta del cielo”, riferimento alla Grotta dell’Arcangelo e ai 950 anni delle Porte di Bronzo del Santuario di San Michele Arcangelo

Monte Sant’Angelo: dal 7 al 9 maggio la nona edizione del 'Festival Michael'

Monte Sant’Angelo: dal 7 al 9 maggio la nona edizione del 'Festival Michael'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Eventi // Gargano //

Dal 7 al 9 maggio 2026 torna a Monte Sant’Angelo la nona edizione di Michael – Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico, appuntamento dedicato all’Arcangelo Michele e ai due Siti UNESCO della città. Il tema scelto per quest’anno è “La porta del cielo”, riferimento alla Grotta dell’Arcangelo e ai 950 anni delle Porte di Bronzo del Santuario di San Michele Arcangelo.

Il festival, ideato e organizzato dal Comune di Monte Sant’Angelo con il sostegno della Regione Puglia e dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, coinvolge anche Arcidiocesi, Santuario, Associazione Italia Langobardorum e I Borghi più belli d’Italia, insieme a realtà associative e culturali del territorio.

L’edizione 2026 si apre il 6 maggio con un’anteprima dedicata alla presentazione della pubblicazione “Speciale Garganostudi: 1978-1987, una grande pagina di storia”, presso la Sala conferenze della Biblioteca.

Il programma entra nel vivo il 7 maggio con attività per bambini, laboratori sulle tradizioni locali dei Sammecalère, presentazioni culturali e il momento comunitario e spirituale de “L’ultimo tratto del Cammino di Michael: la pietra”, che porterà pellegrini e parrocchie in cammino verso la Grotta per la veglia in onore di San Michele Arcangelo.

L’8 maggio, giornata centrale del festival, prevede celebrazioni religiose, cammini delle scuole, laboratori, musica e rievocazioni storiche nel Castello. Tra gli appuntamenti principali il convegno sui 950 anni delle Porte di Bronzo del Santuario e la conferenza-spettacolo di Antonio Musarra “Francesco e Michele. Il cielo e la soglia”, dedicata al legame tra San Francesco d’Assisi e il culto micaelico.

Il 9 maggio sarà dedicato alla partecipazione popolare e alla rievocazione storica. Tra gli eventi spicca “L’Otto per la pace”, con la raccolta di pietre da parte di scuole, associazioni e cittadini, destinate a diventare un’opera d’arte contemporanea firmata da Vito Maiullari e donata al Santuario. In serata, in Piazza Carlo d’Angiò, andrà in scena la rievocazione “L’Apparizione della Vittoria”, con la partecipazione dell’attore Giorgio Pasotti, dedicata alla battaglia tra Bizantini e Longobardi e alla tradizione dell’apparizione dell’Arcangelo Michele.

Il sindaco Pierpaolo d’Arienzo sottolinea il valore identitario della manifestazione: “Michael è molto più di un festival: è uno dei modi con cui Monte Sant’Angelo racconta al mondo la propria identità più profonda”.

La vicesindaca e assessora alla Cultura e al Turismo Rosa Palomba evidenzia invece il carattere partecipativo dell’iniziativa: “Il patrimonio non si conserva davvero se non diventa esperienza condivisa”.

Il coordinatore del festival Pasquale Gatta rimarca la natura produttiva dell’evento: “Monte Sant’Angelo non è solo un luogo da visitare, è una soglia da attraversare”.

Il Festival Michael 2026 si conferma così un evento che unisce spiritualità, ricerca storica, cultura e partecipazione collettiva, valorizzando l’identità del territorio garganico attraverso linguaggi diversi e contemporanei.

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