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Home // Foggia // Moschea pubblica a Foggia, il Comitato: “Le raccolte firme non incidono sull’iter amministrativo”

MOSCHEA FOGGIA Moschea pubblica a Foggia, il Comitato: “Le raccolte firme non incidono sull’iter amministrativo”

Secondo quanto precisato dal Comitato, l’iter amministrativo per la Moschea pubblica “è integralmente regolato dalla legge”

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Moschea - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – “Le firme non producono effetti sul procedimento”. È la posizione netta del Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia, che in un comunicato diffuso il 5 maggio interviene sul dibattito in corso attorno alla realizzazione del futuro luogo di culto.

Secondo quanto precisato dal Comitato, l’iter amministrativo per la Moschea pubblica “è integralmente regolato dalla legge” e segue un percorso definito da norme statali, regolamenti tecnici e competenze istituzionali già stabilite. In questo quadro, eventuali iniziative di raccolta firme – pur legittime come espressione di opinione – “non hanno alcun valore giuridico” e non possono incidere sulle decisioni.

Il Comitato sottolinea che le determinazioni relative al progetto spettano esclusivamente alle autorità competenti, sulla base di parametri normativi vincolanti. “Nessuna sottoscrizione può alterare l’iter previsto né incidere sulle prerogative attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato”, si legge nella nota.

Riguardo allo stato del progetto, viene ribadito che la documentazione presentata risulta conforme alle disposizioni legislative vigenti e completa sotto il profilo tecnico-amministrativo. Le procedure, spiegano i promotori, proseguiranno in coordinamento con Comune, Prefettura e altri enti istituzionali, nel rispetto dei criteri di legalità e tracciabilità.

Infine, il Comitato invita a fare riferimento esclusivamente a informazioni ufficiali e verificabili, per evitare “interpretazioni non conformi al quadro normativo vigente”. Le iniziative prive di effetti amministrativi, conclude la nota, “non determinano alcuna modifica del procedimento né producono risultati utili rispetto alle decisioni di competenza delle istituzioni”.

Il tema resta al centro del confronto pubblico cittadino, ma sul piano amministrativo – ribadisce il Comitato – il percorso segue regole precise e non è influenzabile da strumenti non previsti dall’ordinamento.

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