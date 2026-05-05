Otto anni dalla scomparsa di Michele Castoro, Quitadamo: "La sua voce risuona forte"

A otto anni dalla scomparsa di monsignor Michele Castoro, il suo messaggio continua a vivere nella comunità di Manfredonia, richiamando valori di responsabilità, coesione e impegno civile in un momento storico segnato da divisioni e tensioni sociali.

«Oggi, ancora più di ieri, la sua voce risuona forte. Necessaria», sottolinea Michelina Quitadamo, capogruppo MOLO21, invitando la città a non cedere a un clima fatto di paura, sospetto e semplificazioni.

«Manfredonia, rialzati!» è l’appello rivolto alla comunità. Un invito a non lasciare spazio all’indifferenza e a chi rischia di compromettere il valore del territorio, ma anche a difendere identità e bellezza senza trasformare questa difesa in chiusura.

Al centro del messaggio, anche il ruolo delle nuove generazioni. «Non permettere che vengano oscurate le coscienze dei più giovani: sono loro il presente che costruisce il domani», si legge nel testo, che richiama l’attenzione sull’importanza di educare, sostenere e accompagnare i giovani, valorizzandone entusiasmo e capacità.

Il ricordo di Castoro diventa così occasione per riscoprire ciò che unisce la comunità: l’impegno quotidiano di cittadini, lavoratori e volontari, spesso silenzioso ma fondamentale per il bene comune.

«Manfredonia, non lasciarti rubare il futuro. Non lasciarti piegare dalla paura, né dall’abitudine a cercare colpevoli invece di soluzioni. Rialzati con dignità, con coraggio, con amore per te stessa».