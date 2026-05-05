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Home // Manfredonia // Otto anni dalla scomparsa di Michele Castoro, Quitadamo: “La sua voce risuona forte”

MICHELE CASTORO Otto anni dalla scomparsa di Michele Castoro, Quitadamo: “La sua voce risuona forte”

A otto anni dalla scomparsa di monsignor Michele Castoro, il suo messaggio continua a vivere nella comunità di Manfredonia

Otto anni dalla scomparsa di Michele Castoro, Quitadamo: "La sua voce risuona forte"

Michelina Quitadamo, capogruppo MOLO21

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

A otto anni dalla scomparsa di monsignor Michele Castoro, il suo messaggio continua a vivere nella comunità di Manfredonia, richiamando valori di responsabilità, coesione e impegno civile in un momento storico segnato da divisioni e tensioni sociali.

«Oggi, ancora più di ieri, la sua voce risuona forte. Necessaria», sottolinea Michelina Quitadamo, capogruppo MOLO21, invitando la città a non cedere a un clima fatto di paura, sospetto e semplificazioni.

«Manfredonia, rialzati!» è l’appello rivolto alla comunità. Un invito a non lasciare spazio all’indifferenza e a chi rischia di compromettere il valore del territorio, ma anche a difendere identità e bellezza senza trasformare questa difesa in chiusura.

Al centro del messaggio, anche il ruolo delle nuove generazioni. «Non permettere che vengano oscurate le coscienze dei più giovani: sono loro il presente che costruisce il domani», si legge nel testo, che richiama l’attenzione sull’importanza di educare, sostenere e accompagnare i giovani, valorizzandone entusiasmo e capacità.

Il ricordo di Castoro diventa così occasione per riscoprire ciò che unisce la comunità: l’impegno quotidiano di cittadini, lavoratori e volontari, spesso silenzioso ma fondamentale per il bene comune.

«Manfredonia, non lasciarti rubare il futuro. Non lasciarti piegare dalla paura, né dall’abitudine a cercare colpevoli invece di soluzioni. Rialzati con dignità, con coraggio, con amore per te stessa».

1 commenti su "Otto anni dalla scomparsa di Michele Castoro, Quitadamo: “La sua voce risuona forte”"

  1. Sono passati otto anni da quando Mons Michele Castoro ci ha lasciato.
    Ha lasciato nei nostri cuori il saper offrire a chi si incontra, quel sorriso contagioso che porta l’ altro ad essere sincero.
    A tutta la Diocesi manca il suo sorriso contagioso, il suo ricordarsi i nomi di tutti, mancano le sue omelie che penetravano nel cuore di tutti.
    Ricordo sempre quel spronarci a non lasciare spazio all’ indifferenza e all’ ipocrisia, valori negativi che non si associano al cristianesimo autentico basato sull’ amore fraterno.
    È stato un vescovo che curava il suo gregge nei minimi dettagli e questo è coerenza al vangelo.
    Sono convinto che le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà…
    Buona vita a tutti.

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