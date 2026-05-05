Non una parola, però, su come il Vaticano intenda affrontare concretamente la crisi che attraversa Casa Sollievo della Sofferenza. L’incontro pomeridiano con i sindacati non dirada le nubi su una situazione che resta complessa e carica di interrogativi.

«Signori e fratelli in Cristo, la Casa Sollievo della Sofferenza è al completo. Ringrazio i benefattori d’ogni parte del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la Provvidenza, aiutata da voi, ha realizzato; ve la presento. Ammiratela e benedite insieme a me il Signore Iddio. È stato deposto nella terra un seme che Egli riscalderà con i suoi raggi d’amore. Una nuova milizia, fatta di rinunce e d’amore, sta per sorgere a gloria di Dio e a conforto delle anime e dei corpi infermi».

Da qui tutto è iniziato. Settant’anni fa, parole semplici e potentissime, nate dal cuore e da una visione: sollevare chi è schiacciato dal dolore. Oggi, quello stesso dolore sembra essersi trasformato in ferite profonde, difficili da rimarginare. I conti in sofferenza pesano come una mannaia e rischiano di oscurare la grandezza di un’opera che, per storia e missione, dovrebbe restare patrimonio di tutti.

Restano molti interrogativi sulla gestione, sui percorsi decisionali e sulle responsabilità che hanno condotto all’attuale situazione. Questioni che chiedono chiarezza, trasparenza e risposte puntuali.

L’omelia di S.E. il cardinale Parolin scivola via con toni istituzionali: «Abbiamo tutti a cuore le sorti di Casa Sollievo della Sofferenza, il Papa in primis». Un applauso timido. Poi il silenzio. Un silenzio pesante, che accompagna l’intera celebrazione, sotto lo sguardo immobile di San Pio, nella sua teca all’ingresso dell’ospedale.

Più denso e strutturato l’intervento di padre Franco Moscone, presidente della Fondazione. Richiama la memoria, riporta alle origini, cita Guglielmo Sanguinetti e quella “Banca della Divina Provvidenza” che rese possibile l’impossibile. Ma anche qui, tra le righe, affiora una verità: il futuro è ancora tutto da scrivere, e pesa.

Sui numeri, però, cala il sipario. Il direttore Gumirato non entra nel merito. Contesta il racconto mediatico, ma evita di fornire dati dettagliati. E senza numeri, la realtà resta sospesa.

Nel pomeriggio, l’incontro atteso tra sindacati e Segretario di Stato. Strette di mano, formalità, poi le richieste: contratto, lavoro, certezze. La voce degli operatori sanitari è chiara, concreta, urgente. Parolin ascolta, riconosce il disagio e rinvia ogni valutazione ai prossimi passaggi con Direzione e Consiglio di amministrazione, convocato per il 6 maggio.

Ancora attesa. Ancora prudenza. Ancora nessuna risposta definitiva.

Restano aperti i nodi dei debiti, dei conti e del rapporto con i fornitori, molti dei quali continuano a garantire servizi essenziali nonostante una situazione economica difficile. Anche su questo fronte servono risposte chiare e tempi certi.

È un logoramento continuo, nel quale nessuno può permettersi ambiguità. La Casa Sollievo della Sofferenza non è una struttura qualunque: è un’opera nata per alleviare il dolore, non per essere consumata da incertezze amministrative, tensioni economiche e rinvii.

E la politica? Presente solo a metà, con dichiarazioni di rito che, almeno per ora, non sembrano incidere sul percorso.

Senza un cambio netto, senza un ritorno a un dialogo vero — capace di rimettere al centro la persona, i pazienti, i lavoratori e la missione originaria — il rischio è quello di smarrire l’intuizione da cui tutto è nato.

Domani è un altro giorno. Ma, questa volta, potrebbe non bastare dirlo.

A cura di Maurizio Varriano, 05 maggio 2026.