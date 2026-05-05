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Home // Cronaca // Roseto Valfortore: il 24 maggio la quarta edizione di ‘Monte Cornacchia E-Bike’

MONTE CORNACCHIA Roseto Valfortore: il 24 maggio la quarta edizione di ‘Monte Cornacchia E-Bike’

Il percorso, di circa 35 chilometri, presenta un dislivello di 800 metri e una difficoltà media, rendendolo accessibile a un'ampia platea di ciclisti

Roseto Valfortore: il 24 maggio la quarta edizione di 'Monte Cornacchia E-Bike'

Roseto Valfortore: il 24 maggio la quarta edizione di 'Monte Cornacchia E-Bike'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Domenica 24 maggio torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle due ruote e della natura: la quarta edizione di Monte Cornacchia E-Bike – Pedalando i Monti Dauni, manifestazione cicloturistica che unisce sport, paesaggio e convivialità nel cuore della Puglia. L’evento, promosso dal Comune di Roseto Valfortore insieme alla Pro Loco, alla Protezione Civile locale AVRV, alla BikeFortore di San Bartolomeo in Galdo e alla Green Bike Roseto – nuova realtà impegnata nella promozione del territorio attraverso attività sportive – in collaborazione con il Comune di Faeto, si inserisce tra le iniziative di valorizzazione dei Monti Dauni e richiama ogni anno appassionati da tutta la regione. Le due associazioni ciclistiche hanno inoltre curato la tracciatura dei percorsi, individuando i tratti più suggestivi e i panorami più rappresentativi che i partecipanti avranno modo di attraversare e ammirare lungo il tragitto.

Il programma
Il circuito ad anello prevede la partenza alle ore 9:30 da Roseto Valfortore e l’arrivo, intorno alle 13:30, presso la villetta comunale di Roseto Valfortore. Il percorso, di circa 35 chilometri, presenta un dislivello di 800 metri e una difficoltà media, rendendolo accessibile a un’ampia platea di ciclisti, soprattutto grazie alla possibilità di noleggiare e-bike. Il tracciato attraversa alcuni dei punti più suggestivi dell’area, tra cui il Belvedere della Valle del Fortore, il Bosco di Faeto e tratti di strada panoramica che offrono scorci unici sui Monti Dauni. Il tempo di percorrenza stimato è tra le 3 e le 4 ore.

Accoglienza e ristoro
All’arrivo a Faeto i partecipanti saranno accolti con un buffet a base di frutta fresca, frutta secca e acqua. Il rientro a Roseto Valfortore prevede un momento conviviale aperto a tutti, con pranzo alla villetta comunale presso l’area ludico-ricreativa in località Paduli e intrattenimento musicale con DJ Luciano.

Logistica e consigli
Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di presentarsi con casco, acqua, smartphone e abbigliamento a strati, adatto alle condizioni variabili della montagna. L’evento è pensato non solo come esperienza sportiva, ma anche come occasione di socialità e scoperta del territorio.

Informazioni
Per ulteriori dettagli è possibile contattare la Pro Loco al numero 320 3679331. Coniugando mobilità sostenibile, turismo lento e promozione del territorio, Monte Cornacchia E-Bike si conferma un appuntamento capace di raccontare l’identità autentica dei Monti Dauni, tra natura, cultura e comunità.

A cura di Antonio Pastore.

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