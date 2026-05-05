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SPARA SAN SEVERO San Severo: uomo spara in via Cavour, nessun ferito

Secondo una prima ricostruzione, un uomo sarebbe sceso dalla propria auto esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco contro un’altra persona

San Severo: uomo spara in via Cavour, nessun ferito

Polizia - Fonte Immagine non riferita al testo: cronachefermane.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Cronaca // San Severo //

Momenti di paura a San Severo, in via Cavour 61, dove si è verificata una sparatoria in strada che, fortunatamente, non ha provocato feriti.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo sarebbe sceso dalla propria auto esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco contro un’altra persona. La vittima designata sarebbe riuscita a ripararsi dietro un veicolo parcheggiato, evitando di essere raggiunta dai proiettili.

L’episodio ha creato forte allarme tra i presenti e nella zona, anche se non si registrano conseguenze fisiche per le persone coinvolte.

Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica di San Severo, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Lo riporta antennasud.com.

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