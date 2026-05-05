La Regione Puglia ha approvato il riparto delle risorse del Servizio sanitario regionale (SSR) per l’anno 2025, definendo il quadro economico-finanziario necessario al funzionamento del sistema sanitario e al sostegno delle aziende sanitarie del territorio.

Il provvedimento, adottato dalla Giunta regionale, recepisce le Intese Stato-Regioni sul Fondo sanitario nazionale e la delibera CIPESS, assicurando coerenza con i criteri nazionali di finanziamento. Si tratta dell’atto con cui vengono assegnate in via definitiva le risorse del Fondo sanitario regionale alle Aziende sanitarie locali (ASL), alle Aziende ospedaliero-universitarie e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

La quota principale delle risorse è destinata alle ASL, per un totale di circa 7,44 miliardi di euro, distribuiti secondo il criterio della quota capitaria pesata, che tiene conto della popolazione residente, dell’età e dei fabbisogni sanitari, con l’obiettivo di garantire equità nell’accesso ai servizi.

Nel dettaglio, come riportato nelle tabelle ufficiali (vedi allegato ), le assegnazioni risultano così suddivise:

Bari: oltre 2,32 miliardi di euro

Foggia: circa 1,19 miliardi

Lecce: oltre 1,54 miliardi

Taranto: circa 1,11 miliardi

Brindisi: circa 759 milioni

Bat: circa 756 milioni

Il totale complessivo supera i 7,69 miliardi, con una quota media pro capite pari a circa 1.984 euro .

A queste risorse si aggiunge un intervento di riequilibrio economico da 250 milioni di euro, destinato alle aziende con maggiori criticità finanziarie. Nella ripartizione si tiene conto anche dei flussi di mobilità sanitaria e delle esigenze di sostenibilità economica delle singole realtà territoriali.

Per quanto riguarda le Aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS, le risorse sono state assegnate considerando i livelli di produzione sanitaria e le funzioni assistenziali e di ricerca.

Tra le principali assegnazioni:

Policlinico di Bari: circa 459 milioni di euro

Policlinico di Foggia: circa 293 milioni

IRCCS “De Bellis”: oltre 51 milioni

IRCCS Oncologico: oltre 102 milioni

La programmazione regionale punta a garantire uniformità nei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio pugliese, rafforzando al contempo l’equilibrio finanziario delle aziende sanitarie. Il riparto 2025 rappresenta dunque uno strumento chiave per sostenere il sistema sanitario regionale, migliorare la qualità dei servizi e rispondere in modo più efficace ai bisogni di salute dei cittadini.