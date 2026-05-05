Edizione n° 6057

BALLON D'ESSAI

CARDIOPATIA ANNA ZILLO // Anna Zillo, l’autopsia rivela una rara cardiopatia: sarebbe la causa della morte avvenuta nel sonno
5 Maggio 2026 - ore  11:43

CALEMBOUR

MARANGON AYAHUASCA // Caso Marangon, pista ‘rito di purificazione’: tutti i partecipanti positivi alla ayahuasca
5 Maggio 2026 - ore  11:55

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Sanità, la Regione Puglia approva il riparto 2025: oltre 7,4 miliardi alle ASL. Qui Riuniti

RIUNITI FOGGIA Sanità, la Regione Puglia approva il riparto 2025: oltre 7,4 miliardi alle ASL. Qui Riuniti

La quota principale delle risorse è destinata alle ASL, per un totale di circa 7,44 miliardi di euro

POLICLINICO RIUNITI FOGGIA - archivio

POLICLINICO RIUNITI FOGGIA - archivio

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Foggia // Politica //

La Regione Puglia ha approvato il riparto delle risorse del Servizio sanitario regionale (SSR) per l’anno 2025, definendo il quadro economico-finanziario necessario al funzionamento del sistema sanitario e al sostegno delle aziende sanitarie del territorio.

Il provvedimento, adottato dalla Giunta regionale, recepisce le Intese Stato-Regioni sul Fondo sanitario nazionale e la delibera CIPESS, assicurando coerenza con i criteri nazionali di finanziamento. Si tratta dell’atto con cui vengono assegnate in via definitiva le risorse del Fondo sanitario regionale alle Aziende sanitarie locali (ASL), alle Aziende ospedaliero-universitarie e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

La quota principale delle risorse è destinata alle ASL, per un totale di circa 7,44 miliardi di euro, distribuiti secondo il criterio della quota capitaria pesata, che tiene conto della popolazione residente, dell’età e dei fabbisogni sanitari, con l’obiettivo di garantire equità nell’accesso ai servizi.

Nel dettaglio, come riportato nelle tabelle ufficiali (vedi allegato ), le assegnazioni risultano così suddivise:

  • Bari: oltre 2,32 miliardi di euro
  • Foggia: circa 1,19 miliardi
  • Lecce: oltre 1,54 miliardi
  • Taranto: circa 1,11 miliardi
  • Brindisi: circa 759 milioni
  • Bat: circa 756 milioni

Il totale complessivo supera i 7,69 miliardi, con una quota media pro capite pari a circa 1.984 euro .

A queste risorse si aggiunge un intervento di riequilibrio economico da 250 milioni di euro, destinato alle aziende con maggiori criticità finanziarie. Nella ripartizione si tiene conto anche dei flussi di mobilità sanitaria e delle esigenze di sostenibilità economica delle singole realtà territoriali.

Per quanto riguarda le Aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS, le risorse sono state assegnate considerando i livelli di produzione sanitaria e le funzioni assistenziali e di ricerca.

Tra le principali assegnazioni:

  • Policlinico di Bari: circa 459 milioni di euro
  • Policlinico di Foggia: circa 293 milioni
  • IRCCS “De Bellis”: oltre 51 milioni
  • IRCCS Oncologico: oltre 102 milioni

La programmazione regionale punta a garantire uniformità nei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio pugliese, rafforzando al contempo l’equilibrio finanziario delle aziende sanitarie. Il riparto 2025 rappresenta dunque uno strumento chiave per sostenere il sistema sanitario regionale, migliorare la qualità dei servizi e rispondere in modo più efficace ai bisogni di salute dei cittadini.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Non sono le persone che perdono fascino, siamo noi che acquisiamo lucidità. (_Kymio_, Twitter)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO