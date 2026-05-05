Il 5 maggio 1956, una data scolpita nella pietra del Gargano e nella storia della carità cristiana, Padre Pio da Pietrelcina inaugurava quella che non esitava a definire “una creatura della Provvidenza”. Oggi, a settant’anni esatti da quel taglio del nastro, la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo non è soltanto un ospedale di fama internazionale; è il testamento vivente, imponente e luminoso, di una visione che intrecciava, in modo quasi impossibile per l’epoca, l’avanguardia della scienza medica con la profondità dell’estasi spirituale.

L’idea non nacque tra i comfort della modernità, ma nel cuore pulsante e ferito di un’Italia travolta dalla Seconda Guerra Mondiale. La sera del 9 gennaio 1940, in una piccola cella del convento di Santa Maria delle Grazie, Padre Pio riunì i suoi primi, fedelissimi collaboratori. Non c’erano planimetrie complesse né fondi bancari garanzie; c’era solo la volontà granitica di un frate stigmatizzato.

Presentò loro un progetto folle: costruire un ospedale moderno, un centro d’eccellenza, su una montagna brulla, isolata e priva delle infrastrutture più basilari. “Voglio”, disse, “che il malato si senta a casa sua, in un ambiente che non gli ricordi la sua infermità, ma gli dia sollievo”. La costruzione della Casa non fu solo un’opera ingegneristica, ma un mosaico di anime che la Provvidenza incastrò perfettamente. Tra queste, due figure brillano per il loro contrasto e la loro dedizione: il dottor Guglielmo Sanguinetti e la giornalista Barbara Ward.

Guglielmo Sanguinetti: Il braccio destro, dall’ateismo alla fede

Guglielmo Sanguinetti non era un mistico. Era un medico toscano di Borgo San Lorenzo, un uomo di scienza, concreto, razionale e, per sua stessa ammissione, ateo convinto. Il suo incontro con Padre Pio fu lo scontro tra due mondi. Arrivato a San Giovanni Rotondo per curiosità clinica, fu travolto dalla figura del Frate, non dai suoi miracoli, ma dalla sua umanità dolente e dalla sua visione.

La conversione di Sanguinetti fu radicale e operativa. Non si limitò a credere; divenne il “braccio destro” di Padre Pio nella realizzazione dell’ospedale. Sanguinetti era l’uomo che traduceva i sogni del Frate in metri cubi di cemento e protocolli sanitari. Morì nel 1954, due anni prima dell’inaugurazione, ma il suo spirito razionale e devoto è impresso in ogni reparto della Casa. Se Sanguinetti fu il costruttore interno, Barbara Ward fu l’ambasciatrice esterna. Celebre giornalista ed economista britannica, donna di immensa cultura e influenza internazionale, la Ward arrivò a San Giovanni Rotondo nel dopoguerra, inizialmente scettica. Anche lei fu conquistata.

Non solo raccontò al mondo l’opera di Padre Pio con articoli vibranti e profondi, ma divenne un motore fondamentale per la raccolta fondi, specialmente negli Stati Uniti. La sua figura fu cruciale per ottenere il sostegno dell’UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) e per sensibilizzare l’opinione pubblica americana. Il giorno dell’inaugurazione fu un evento epocale, un’apoteosi di popolo e autorità.

Davanti a migliaia di fedeli, cardinali e politici, Padre Pio, visibilmente commosso, pronunciò un discorso che ancora oggi funge da statuto etico e spirituale dell’Istituto.

L’ospedale aprì con soli 250 posti letto, ma con attrezzature mediche, laboratori e camere che non avevano nulla da invidare ai grandi centri di Parigi o New York. Era, simultaneamente, un tempio e un laboratorio. In questi sette decenni, la Casa ha saputo navigare tra le rapide del progresso tecnologico senza mai perdere l’ancora della sua missione originaria. La sua storia è un’evoluzione costante.Il 5 maggio 2026 non è un semplice traguardo cronologico. È la riconferma che un’idea nata dalla fede più pura e apparentemente illogica può trasformarsi in un motore di progresso scientifico e umano inarrestabile. Quei “poveri malati” a cui Padre Pio voleva ridonare il sorriso sono oggi curati con le tecnologie più avanzate disponibili, ma con lo stesso sguardo di amore, lo stesso rispetto e la stessa preghiera di settant’anni fa.

Casa Sollievo della Sofferenza resta, oggi più che mai, “la città sul monte” che non può restare nascosta, un faro che illumina la notte del dolore con la luce della speranza.

A cura di Francesco Pio Cataneo – pronipote di padre Leonardo Triggiani.