Sono due settimane senza alcuna traccia di Elisabetta Ferretti, modella e imprenditrice immobiliare padovana di 50 anni scomparsa a New York, dove vive da anni. La donna, che in passato ha denunciato pubblicamente gli abusi del finanziere Jeffrey Epstein, non ha più contattato la famiglia dal 22 aprile, data dell’ultimo contatto.

La scomparsa ha immediatamente allarmato i familiari, che hanno presentato denuncia alla procura di Rovigo. Il fascicolo è ora seguito dal Ministero degli Esteri, che si è attivato con le autorità statunitensi per cercare di ricostruire gli ultimi movimenti della donna. Al momento, però, non risultano informazioni sulla sua localizzazione.

Secondo quanto riportato, la 50enne era solita mantenere contatti quotidiani con i genitori, residenti a Montagnana in provincia di Padova. Tuttavia, dal 22 aprile telefonate e messaggi si sono interrotti improvvisamente, mentre anche i profili social risulterebbero disattivati o cancellati.

Nei primi giorni di aprile Ferretti era rientrata in Veneto per far visita alla famiglia, prima di tornare a Manhattan. Da quel momento, il silenzio.

Il nome di Elisabetta Ferretti è legato anche a una vicenda giudiziaria internazionale. La donna è stata infatti tra le prime a denunciare pubblicamente le violenze attribuite a Jeffrey Epstein, il finanziere americano morto in carcere nel 2019. All’epoca si faceva chiamare Elisabetta Tai.

Secondo il suo racconto, riportato dal New York Post, nel 2001 si era trasferita negli Stati Uniti per inseguire il sogno della moda. Nel 2004 avrebbe incontrato Epstein attraverso il suo agente, con la promessa di opportunità nel mondo delle passerelle. L’incontro si sarebbe poi rivelato decisivo per la sua testimonianza.

Ferretti aveva raccontato di essere stata invitata nella residenza newyorkese del finanziere per un presunto provino, dove avrebbe avuto un incontro con Epstein e successivamente sarebbe riuscita ad allontanarsi rifiutando le sue avances, senza più tornare in quell’ambiente.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.