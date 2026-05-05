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Home // Bari // SuperEnalotto, continua la caccia al jackpot da 159 milioni di euro: una sfida lunga tre volte il giro della Terra

JACKPOT 159 MILIONI SuperEnalotto, continua la caccia al jackpot da 159 milioni di euro: una sfida lunga tre volte il giro della Terra

Si tratta di un incremento che sfiora il 30% in poche settimane, per una cifra che ha riacceso l'interesse anche tra i giocatori meno assidui

Superenalotto, a Foggia centrato un "5" da oltre 16mila euro

Superenalotto - PH CORRIERE NAZIONALE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Bari // Cronaca //

Il jackpot del SuperEnalotto continua a crescere. Dopo l’estrazione di lunedì 4 maggio, il montepremi ha raggiunto 159,4 milioni di euro, consolidando il 5° posto nella classifica di tutti i tempi, come riporta Agipronews.

E con un jackpot così alto, i numeri raccontano anche di un aumento del volume delle giocate. Se fino a due mesi fa la media si attestava intorno ai 7 milioni di combinazioni per estrazione, le ultime settimane hanno registrato picchi importanti: il concorso di sabato 2 maggio ha sfiorato quota 9 milioni di combinazioni, muro abbattuto durante il sabato di Pasqua (4 aprile), quando ha superato i 9,5 milioni di giocate.

Si tratta di un incremento che sfiora il 30% in poche settimane, per una cifra che ha riacceso l’interesse anche tra i giocatori meno assidui, una fascia di pubblico attratta da un bottino superiore ai 100 milioni. Tuttavia, centrare il “6” resta una delle imprese statisticamente più difficili. Nonostante molti giochino numeri fissi da anni, magari legati a compleanni, date e ricorrenze, l’urna non ha memoria. Ogni combinazione di 6 numeri ha la stessa probabilità di uscire di quella estratta la volta precedente e, per i fan dei numeri, la probabilità esatta di indovinare la sestina è sempre la stessa: 1 su 622.614.630. Per capire la difficoltà, ecco un esempio: se mettessimo in fila tutte le combinazioni possibili stampate su schedine standard, copriremmo una distanza superiore a 120.000 km. Quanto basta per fare tre volte il giro della Terra.

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