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Home // Cronaca // Troia, via libera all’autorizzazione ambientale per la De Luca Srl

DE LUCA SRL TROIA Troia, via libera all’autorizzazione ambientale per la De Luca Srl

Ok della Provincia di Foggia per l’impianto di lavorazione alimentare: validità di 15 anni

Troia, via libera all’autorizzazione ambientale per la De Luca Srl

Lavorazione carne - Fonte Immagine non riferita al testo: alimentinews.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

La Provincia di Foggia ha adottato il provvedimento di Autorizzazione unica ambientale (AUA) per la società De Luca S.r.l., attiva nel settore della lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari a base di carne nel territorio di Troia.
L’atto, emanato dal Settore Ambiente, riguarda l’opificio situato in zona industriale, in contrada La Casina, e rappresenta un passaggio fondamentale per la regolarizzazione e la continuità dell’attività produttiva.

L’autorizzazione comprende diversi titoli abilitativi, tra cui quelli relativi agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera, come previsto dalla normativa vigente.
Si tratta di un provvedimento unico che semplifica gli adempimenti amministrativi per le imprese, accorpando più autorizzazioni in un solo atto.

Il procedimento è stato avviato su richiesta della società tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di
Troia e ha previsto una fase istruttoria con acquisizione di documentazione integrativa, tra cui il piano di monitoraggio e controllo ambientale.

L’AUA ha una durata di 15 anni dalla data di rilascio del titolo definitivo e resta soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni normative in materia ambientale.

La Provincia ha inoltre precisato che eventuali modifiche all’impianto o all’attività dovranno essere comunicate secondo le procedure previste dalla legge, mentre il rinnovo dovrà essere richiesto almeno sei mesi prima della scadenza.
Il provvedimento non sostituisce altri eventuali titoli autorizzativi necessari, come quelli edilizi o paesaggistici, ma si configura come uno strumento essenziale per garantire la sostenibilità ambientale delle attività produttive.

A cura di Giovanna Tambo.

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