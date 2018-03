Di:

Sarah: ufficiale Ris, analizzate 18 cinture sequestrate

Taranto – Diciotto cinture, ritenute piu’ interessanti tra quelle sequestrate dalla polizia giudiziaria, sono state analizzate dai carabinieri del Ris alla ricerca del Dna da comparare con quello degli indagati per l’omicidio di Sarah Scazzi. In alcuni casi sono state trovate tracce compatibili con il profilo genetico di Michele Misseri. Lo ha detto il maggiore Andrea Berti, ufficiale del Ris, nel corso della diciassettesima udienza del processo per l’omicidio della 15enne di Avetrana, uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010. (ANSA).