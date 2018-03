Di:



Emilio Riva, uno dei fondatori dell’Ilva di Taranto, e i 2 professionisti indagati a Milano hanno rinunciato al ricorso presentato al Tribunale del Riesame di Milano contro il sequestro di 1,2 miliardi di euro che, secondo l’accusa, sarebbero stati sottratti dalle casse dell’azienda, portati all’estero e fatti rientrare con lo scudo fiscale. Intanto e’ saltata l’assemblea della società siderurgica, convocata per oggi a Milano per rinnovare il Cda dopo le dimissioni del board targato Riva. Ilva: E.Riva rinuncia riesame sequestro ultima modifica: da (ANSA) – MILANO, 5 GIU –, uno dei fondatori dell’Ilva di Taranto, e i 2 professionisti indagati a Milano hanno rinunciato al ricorso presentato alcontro il sequestro di 1,2 miliardi di euro che, secondo l’accusa, sarebbero stati sottratti dalle casse dell’azienda, portati all’estero e fatti rientrare con lo scudo fiscale. Intanto e’ saltata l’assemblea della società siderurgica, convocata per oggi a Milano per rinnovare il Cda dopo le dimissioni del board targato Riva.

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.