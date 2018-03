Giovinazzo: ville abusive, 168 condanne

(portale.loradellacalabria.it - immagine non riferita al testo)

Bari – IL pm di Bari ha chiesto 168 condanne con pene comprese tra 1 mese e 18 mesi di arresto con ammende tra 10.300 e 35.000 euro per gli imputati nel processo sulla presunta lottizzazione abusiva nella zona artigianale a Giovinazzo. Le villette costruite in modo abusivo sarebbero 146. Costruttori, progettisti, direttori di lavori, acquirenti e funzionari del Comune tra gli imputati.

L’intera area, dal valore di 50 milioni di euro, è sotto sequestro.



