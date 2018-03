(archivio)

Roma. Alle ore 19 di domenica 5 giugno la percentuale degli elettori che si è recata alle urne è stata del 46,01%. Si vota anche in alcuni comuni delle regioni a Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e Sicilia che gestiscono autonomamente le rilevazioni. Redazione Stato Quotidiano.it Amministrative Italia, affluenza 46.01% alle ore 19 ultima modifica: da

