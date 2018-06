fonte image Pisa Today - Polizia

Cerignola, 5 giugno 2018. A Foggia nella mattinata di ieri Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia, Sezione Falche hanno notificato un Ordine di Esecuzione Penale a Montorio Alessandro, classe 1975 di Foggia, per l’espiazione della pena di anni 1 e giorni 4 per i reati di furto e frode informatica. Montorio è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, su ordine del Pubblico Ministero. A Cerignola in data 4 Giugno 2018, gli agenti del Commissariato di Cerignola hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Labriola Vincenzo classe 1985. Labriola era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Cerignola ed avendo violato più volte le prescrizioni imposte, veniva emessa sentenza di aggravamento, in seguito alla quale veniva condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari. Cerignola. Due arresti della Polizia ultima modifica: da

