Ex distretto militare: sequestro beni a 4 ex dirigenti comunali

sgombero ex distretto militare - ph vincenzo maizzi (archivio)

Foggia, 05 giugno 2018. Ex distretto militare: nell'ambito di un indagine della Guardia di Finanza, sono stati sequestrati immobili e conti correnti a 4 ex dirigenti del Comune di Foggia: Potito Belgioioso, Fernando Biagini, Matteo Ercolino e Fernando Corvino. Il danno complessivo patrimoniale è pari a 634.881 euro Lo riporta un articolo odierno de www.ilmattinodifoggia.it, secondo il quale l'indagine della GdF "riguarda l'inchiesta della Procura sui fatti del Distretto Caserma Oddone di Foggia e sulle presunte irregolarità commesse dai dipendenti dell'Ente per aver consentito o non impedito ed interrotto per circa un ventennio l'abusiva occupazione dell'immobile demaniale".

