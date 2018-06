FI “Inaugurazione sede ‘Cacciatori Puglia’, grazie e buon compleanno all’arma dei CC”

Di:

Monte Sant’Angelo, 05 giugno 2018. ”Oggi ricorre il 204° anniversario della fondazione della Benemerita: all’Arma dei Carabinieri vada l’augurio di ognuno di noi e il continuo sostegno di tutta quella gente che, ogni giorno, si sente protetta dalle donne e dagli uomini che, scegliendo quella divisa, hanno giurato fedeltà alla Repubblica.

E, intanto, oggi abbiamo appreso che mercoledì 11 luglio è prevista l’inaugurazione della sede dei “Cacciatori di Puglia” nella base di Jacotenente, in Foresta Umbra! Grazie a quanti si sono prodigati perché questo sia stato possibile, dal Prefetto al Comandante Generale al Comandante Provinciale dell’Arma, dal Comandate di Compagnia di Manfredonia al Comandante della Stazione di Monte Sant’Angelo. Come già abbiamo detto in altre occasioni, è, questa scelta, una grande opportunità per Monte e per il Gargano che, certamente, vedranno il Corpo speciale presente e operativo per dare speranza alla nostra terra che, assolutamente, vuole riscattarsi dalle atrocità che, nel tempo, l’hanno colpita. Ancora auguri all’Arma!

(fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)