Il sindaco di San Severo e presidente della Provincia Miglio (ph enzo maizzi)

Foggia, 05 giugno 2018. Il Consiglio Provinciale con deliberazione n.18 del 29 maggio ha approvato il Programma straordinario di manutenzione della rete viaria della Provincia di Foggia, per l’annualità 2018, dell’importo complessivo di € 1.791.489,68. L’importo complessivo dei lavori previsti dal suddetto Programma ammonta ad € 1.791.489,68, pari all’annualità 2018 di cui al Decreto 16 febbraio 2018, del Ministero Infrastrutture e Trasporti “Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 in data 2.05.2018. Il Programma straordinario di manutenzione della rete viaria della Provincia di Foggia, per l’annualità 2018 – è stato redatto dal Dirigente del Settore Viabilità, arch. Emanuele Bux – al fine di consentire una tempestiva realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle strade provinciali, nel rispetto dei tempi e delle finalità del suddetto Decreto, si articolerà nei seguenti interventi:

PROGETTO 1: “LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE OPERE PROTETTIVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI NN. 12 – 13 – 16 – 30 – 32 – 35 – 36 – 37 – 38 – 40 – 41 BIS – 73 – 83 – 109 – 110 – 116 – 117 – 147”, dell’importo complessivo di € 900.000,00; PROGETTO 2: “LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE OPERE PROTETTIVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI NN. 22 – 26 – 28 – 43 – 45 BIS – 48 – 50 BIS – 51 – 52 – 60 – 70 – 75 – 79 – 80 – 81 – 87 – 88 – 89 – 90 -143”, dell’importo complessivo di € 891.489,68; Foggia, Provincia approva programma straordinario per rete viaria ultima modifica: da

