“Free drink”, arrestato amministratore “Cuccinella Gaetano & C. S.a.s”

Di:

Nella mattinata odierna i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari hanno

proceduto all’esecuzione di un ordinanza cautelare ai domiciliari nei confronti di

CUCCINELLA Gaetano, di anni 50, socio/amministratore della società fallita CUCCINELLA

GAETANO & C. S.a.s, operante nel settore della distribuzione di bevande alcoliche, dichiarata

fallita in data 08/02/2017.

L’Ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal Giudice per le Indagini

Preliminari presso il Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica di Bari.

L’arrestato è accusato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale

per circa tre

milioni in concorso con altre sei persone a lui legate da vincoli familiari.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso al termine di una complessa ed articolata attività

investigativa delegata dal P.M. inquirente ai finanzieri del Gruppo Tutela Mercato Capitali,

articolazione interna al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari, specializzata nel contrasto

agli illeciti finanziari, societari e fallimentari e si inserisce nella più ampia attività del Corpo

finalizzata alla tutela strategica dell’economia imprenditoriale.

Contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza è stato disposto il sequestro di assegni per circa €.

205.000 nonché di due immobili per un valore di €. 160.000. Il sequestro fa seguito a medesima

misura cautelare eseguita nell’agosto 2018 sul capannone della fallita, il cui valore è stato stimato in

circa €. 12.000.000.

Le indagini, sviluppate attraverso approfonditi e complessi accertamenti contabili, bancari e

documentali nonché, attraverso numerose assunzioni testimoniali di persone informate sui fatti,

hanno permesso di far luce su un articolato disegno criminoso ideato ed attuato dal Cuccinella

Gaetano in concorso con soggetti riconducibili alla stessa compagine familiare, segnalati all’A.G.

per analoghe condotte distrattive.

1

______________________________

art. 216, comma 1 – n.1 e n.2, comma 2 – n.1 del R.D. 16.03.1942 n. 267 Bancarotta Fraudolenta

Patrimoniale e documentale;