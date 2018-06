Miss Gala sport 24_06_2018 promo

L’estate sipontina si tinge di biancoceleste e rossonero, con il primo evento dedicato alla presentazione delle splendide ragazze finaliste di Miss Gala dello Sport e di Miss Rossonera edizione 2018. Un grande evento ideato dai due patron, Stefano Favale e Matteo Bonfitto, che avrà luogo a Siponto presso il Lido del Sole domenica 24 giugno con inizio alle ore 20,30. Passerelle, giochi, esibizioni e tante sorprese per un pieno di divertimento. Previsti uno staff d’eccezione, ospiti artistici e una grande sorpresa riservata al pubblico, con l’immancabile complicità del coorganizzatore Matteo Mancini. In palio un premio alla miss vincitrice, offerto dal Lido del Sole, che la giuria tecnica decreterà con un meccanismo che coinvolgerà anche il pubblico presente. Nell’occasione ci sarà spazio anche per le ultime selezioni di aspiranti Miss Gala dello Sport, previa prenotazione. Allo spettacolo è abbinata una cena a menu fisso, per informazioni contattare direttamente il Lido del Sole oppure la pagina facebook @missgaladellosport. Prenota subito il tuo posto a sedere, ti aspettiamo! GRAN GALA DELLE MISS 2018 è un evento Miss Gala dello Sport di Manfredonia e Miss Rossonera di Foggia. Fotografo ufficiale: Fernando Vecchini NOTA STAMPA GRAN GALA DELLE MISS 2018 “Gran galà delle miss 2018” a Manfredonia ultima modifica: da

