Manfredonia, 6 maggio 2017 (CYMODOCEA) immagine d'archivio

Di:



Manfredonia, 05 giugno 2018. Con recente atto, la Giunta comunale di Manfredonia ha espresso atto d’indirizzo al Dirigente del settore Ambiente per l’affidamento degli interventi di valorizzazione dei resti di cymodocea nodosa spiaggiati nel tratto di costa antistante il lungomare di Siponto. E’ stato dato atto che la spesa stimata necessaria per l’esecuzione degli interventi e di € 25.000,00, che trova copertura al cap. n. 4903 del bilancio dell’E.F. 2018. Atto in allegato

n108 del 01062018 Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia. Valorizzazione resti di cymodocea nodosa, spesa stimata: 25mila euro ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.