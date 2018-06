Pta, Damascelli: “Grande imbroglio della Giunta Emiliano”

Di:

Bari. Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli. “I Presidi Territoriali di Assistenza sono il grande imbroglio della Giunta Emiliano, la scusa con cui il Governo regionale chiude gli ospedali e taglia i reparti, sventolando la falsa promessa di riqualificarli e riconvertirli in Pta. Cosa avvenuta soltanto sulla carta, e l’approvazione del nuovo regolamento regionale fa sorridere chi conosce il territorio e giornalmente compie sopralluoghi per verificare lo stato del servizio assistenziale.

Ad oggi ci sono Pta dove non vengono nemmeno sostituiti i medici in pensione, con la conseguenza che gli ambulatori vengono chiusi. Ed oltre al grave deficit di personale, alcuni sono allocato in strutture decadenti, locali fatiscenti e con apparecchiature non funzionanti. In altri casi sono stati riqualificati interi ambienti che poi, però, restano comunque abbandonati e inutilizzati. Così come, giova ricordarlo, sono state realizzate nuove strutture, le “Case della Salute”, costate milioni e milioni di euro di soldi pubblici, senza mai essere state attivate. I Pta sarebbero una buona idea per rafforzare la medicina del territorio, ma purtroppo, fino ad ora, sono annoverabili solo su delibere Asl e regionali, e i cittadini non ne traggono vantaggi concreti”.