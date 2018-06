LINO TROIANO, imprenditore di Manfredonia (PHOTO CREDIT sq)

Grandi novità per la Scuola Calcio e per il Settore Giovanile della Salvemini. La Salvemini rende noto di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della Scuola Calcio e di tutto il Settore Giovanile a Lino Troiano, grande appassionato di sport con alle spalle una lunga esperienza nel settore. “Tanti i progetti su cui lavoreremo per la nuova stagione, tutti mirati a valorizzare e rafforzare l’aspetto formativo ed educativo della scuola calcio partendo dai più piccoli” sottolinea Troiano “Tutto questo sarà possibile grazie ad una societá solida, attenta e sempre disponibile e presente.” Area Comunicazione Salvemini Salvemini Manfredonia, Lino Troiano responsabile tecnico scuola calcio e settore giovanile ultima modifica: da

