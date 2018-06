CARABINIERI TENENZA VIESTE - COMANDO COMPAGNIA MANFREDONIA (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

Di:



Vieste, 05 giugno 2018. In fiamme nella notte a Vieste l’auto del 34enne Giovanni Surano. Lo riporta www.foggiatoday.it Nel corso di un servizio di controllo del territorio, a cura dei Carabinieri della locale Tenenza, da quelli della Compagnia di Manfredonia, dai “Cacciatori” degli Squadroni Eliportati di Calabria, Sicilia e Sardegna, delle Compagnie di Intervento Operativo, delle Squadre di Supporto all’Arma Territoriale e dalle unità del Nucleo Cinofili di Modugno, e dall’aria da un elicottero del 6° Elinucleo di Bari-Palese, l’uomo – pregiudicato, e ritenuto “vicino” al gruppo criminale facente capo a Marco Raduano -, è stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale nascosto in soffitta. Vieste, incendiata auto di 34enne ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.