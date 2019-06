Amati al ‘Foglio’: “I risultati del Pd in Puglia fra i peggiori in Italia”

Di:

“Nel Pd c’è un caso Puglia”. Titola così un articolo del ‘Foglio’ che riporta le considerazioni di Fabiano Amati, presidente della commissione bilancio in Consiglio regionale, all’indomani delle elezioni europee. Articolo postato sulle bacheche facebook di alcuni dirigenti del Pd locale. La critica era stata sferrata dai tre candidati pugliesi non eletti all’europarlamento (Elena Gentile, Nicola Brienza e Ivan Stomeo) tramite un documento comune di qualche giorno fa:“Il Pd in Puglia non è riuscito ad eleggere un suo europarlamentare- questa la nota- la destra ha conquistato un cospicuo bottino. Il che non induce all’ottimismo in vista delle elezioni regionali del 2020. Tanto più se l’anno prossimo uno di quei parlamentari europei dovesse assurgere a candidato unitario della destra alla Presidenza della Regione”.

Il segretario regionale Lacarra è il bersaglio di quest’analisi sulla situazione del partito in Puglia. Fabiani dice al Foglio: “Il Pd pugliese è il penultimo per quoziente in tutta Italia. E’ sempre così: nel Pd pugliese non bisogna toccare nulla, non ci deve essere iniziativa politica, non ci deve essere competitività tra le persone, tutto deve procedere tranquillamente senza illusioni e senza grandi scossoni. Adesso alcuni candidati non eletti chiedono le dimissioni di Lacarra. Siamo d’accordo ma noi l’avevamo già detto un anno fa. Le dimissioni servivano ieri e servono oggi” .

La speranza di Amati è “che qualcuno crei una gamba di liberali alla don Sturzo per poter prendere una quota di elettorato che nel Meridione d’Italia c’è ed è più grossa che altrove”. “Ma liberali alla don Sturzo o liberali alla Calenda?” chiede il giornalista. “C’è bisogno di un forte partito popolare -risponde Amati- non alla Calenda”.