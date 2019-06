Aumento delle tariffe COSAP città di Manfredonia. Nota Manfredonia Nuova

QUESTIONE COSAP

Signor Commissario Prefettizio

del Comune di Manfredonia

Signor Prefetto di Foggia

Signor Presidente

della Corte dei Conti di Bari

OGGETTO: aumento delle tariffe COSAP città di Manfredonia.

L’Associazione Manfredonia Nuova, si rivolge alle SS.LL. per rappresentare la grave turbativa arrecata a tutte le categorie del commercio, dell’edilizia, nonché alla intera popolazione, per l’aumento spropositato delle tariffe COSAP per l’anno 2019, con incremento del 300 per cento sulle tariffe 2018, per un introito complessivo per l’Ente, che passa da 300.000 a 900.000,00 euro.

È evidente a tutti che tale aumento tariffario non potrà essere sopportato dalla gran parte delle categorie interessate; per non parlare di quelle che svolgono la propria attività solo durante il periodo estivo e subiranno un vero e proprio salasso per l’anno intero.

Il Comune di Manfredonia ha deciso, con propria “Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2018 il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243 del D. legs. 267/2000 che prevede la possibilità di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione”.

In seguito a tale deliberazione, il Consiglio Comunale, incurante delle conseguenze per la popolazione dovute ad un aumento sproporzionato delle tariffe COSAP, si dava l’obiettivo d’inserire nel Piano di rientro pluriennale un incremento preventivato di Euro 600.000,00 del gettito del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2019; in realtà era solo una finzione, resa al solo scopo di far quadrare i conti ed ottenere la richiesta dilazione decennale dei gravosi debiti accumulati dall’Ente negli ultimi dieci anni, senza tener conto che molte attività potrebbero chiudere.

Ma questa finzione non crea solo sconcerto negli esercenti attività di commercio, ma in tutta la città, giacché i molti esercizi che chiuderanno determineranno un impoverimento dell’offerta turistica ed un notevole aumento della disoccupazione, senza raggiungere l’obiettivo che l’Ente si prefigge, vista l’abnormità dell’aumento.

Al Commissario Prefettizio, che abbiamo il piacere di ospitare nella nostra città, rivolgiamo il nostro appello affinché salvi Manfredonia dalle gravi difficoltà previste. Infatti c’è ancora da approvare il Bilancio di Previsione 2019, vi sono perciò margini di manovra su cui Egli può operare, individuando altre risorse sostitutive o riducendo ulteriormente le spese. Egli sa, da persona saggia qual è, che vi sono dei limiti negli aumenti della tassazione e delle imposte e non si possono imporre aumenti generalizzati. Perciò Lo sollecitiamo a mettere subito mano al Bilancio di previsione 2019, apportandovi le opportune modifiche che possano sanare le crepe nel conto finanziario dell’Ente ed ancor più nella vita della popolazione.

Manfredonia, 3 giugno 2019.

ASSOCIAZIONE CULTURALE E POLITICA MANFREDONIA NUOVA