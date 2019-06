De Bonis “Cun grano, M5s chiarisca: con gli industriali o con gli agricoltori?”

Di:

ROMA, 05,GIU- “Sulla Cun del grano, il movimento 5 stelle e soprattutto i parlamentari membri della Commissione Agricoltura di Camera e Senato, chiariscano una volta per tutte se stanno

con gli industriali o con gli agricoltori ” Lo afferma il senatore del gruppo Misto Saverio De Bonis, membro della Commissione agricoltura del Senato ed ex esponente M5s. “Durante la mia permanenza nel m5s mi sono speso per la legge sulla Cun del grano, che dichiaro essere una mia personale vittoria, essendone stato ad oggi l’unico indiscusso promotore.

Il m5s venga allo scoperto, esca dall’ambiguità e chiarisca ai suoi elettori in quale direzione intenda procedere. Il gioco delle tre carte è svelato ormai da tempo. Ad essere avvantaggiate dal loro tergiversare sono le industrie, di sicuro non gli agricoltori, né la salute dei consumatori. Sarà mio compito riportare le posizioni del palazzo nei territori, perché si abbia consapevolezza del tradimento in atto”.