Festa dei Carabinieri a Foggia. Elenco militari premiati

FOGGIA 5 GIUGNO 2019 – CELEBRAZIONE DEL 205° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

ELENCO MILITARI PREMIATI

OPERAZIONE SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO ESTORSIVO

MILITARE PREMIATO APP.SC. NUZZI GIUSEPPE

REPARTO NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE COMPAGNIA FOGGIA

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Addetto a Nucleo Investigativo di Gruppo operante in area ad elevato indice di criminalità, evidenziando spiccate qualità personali, non comune sagacia investigativa e altissimo senso del dovere, offriva determinante contributo a complessa e prolungata indagine finalizzata alla cattura dei componenti un gruppo criminale resosi responsabile del sequestro a scopo di estorsione di un imprenditore. L’indagine si concludeva con la liberazione della vittima e l’arresto di tutti i componenti la banda, condannati nel 2° grado di giudizio a pene esemplari”

Territorio nazionale, settembre 2010-aprile 2014

CONSEGNATO DA CTE PROV.LE DI FOGGIA COL. AQUILIO

OPERAZIONE ARRESTO PER TENTATO OMICIDIO

MILITARI

PREMIATI CAP. DE GABRIELE GENNARO

MAR.MAGG. ESPOSITO MATTEO

APP.SC.Q.S. COLOMBI LORENZO

APP.SC.Q.S. GILIBERTO PAOLO

REPARTO COMPAGNIA SAN GIOVANNI ROTONDO

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Comandante di Compagnia distaccata e addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata operante in territorio ad alto indice di criminalità organizzata, evidenziando elevata professionalità, non comune senso del dovere e spiccato intuito investigativo, in occasione di un tentato omicidio riconducibile alla lotta tra consorterie mafiose per la supremazia sul territorio, partecipavano a complessa attività investigativa che consentiva di trarre in arresto l’autore del crimine e altri due pregiudicati, scongiurando l’insorgenza di nuove faide.

Cagnano Varano (FG), 11 febbraio -21 settembre 2017

CONSEGNATO DA PREFETTO DI FOGGIA DR. GRASSI

OPERAZIONE ARRESTO APPARTENENTI A SODALIZIO DEDITO A DETENZIONE E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

MILITARE PREMIATO CAP. D’ANGELANTONIO UMBERTO

REPARTO NUCLEO INVESTIGATIVO

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Comandante di Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata operante in territorio ad elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando spiccato intuito investigativo, alto senso del dovere e non comune senso di sacrificio, conduceva articolata e prolungata attività d’indagine nei confronti di un sodalizio criminale responsabile di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di 11 provvedimenti restrittivi e permetteva di sottoporre altre 10 persone all’obbligo di dimora.

Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Potenza, Perugia, Bologna e Asti, febbraio 2016-3 maggio 2017

CONSEGNATO DA PREFETTO DI B.A.T. DR. SENSI

OPERAZIONE OPERAZIONI “RECKON” E “GREEN ECONOMY”

MILITARI

PREMIATI MAGG. RUFINO FABIO

LGT. RUSSO MICHELE

MAR.MAGG. D’AMBROSIO FEDERICO

MAR.ORD. PERRONE SARA

BRIG. DI MAGGIO GIUSEPPE

BRIG. FEDELE MAURIZIO

V.BRIG. FILANNINO ANTONIO

V.BRIG. LANAVE SERGIO

CAR.SC. VENA DOMENICA

REPARTO NUCLEO INVESTIGATIVO FOGGIA

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Comandante e addetti a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando non comune intuito investigativo, altissimo senso del dovere e rara abnegazione, partecipavano a complessa e prolungata indagine che consentiva di disarticolare un’associazione di tipo mafioso dedita al commercio e alla produzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e alle estorsioni. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di misure cautelari personali a carico di 40 persone.

Province di Foggia e Verona, maggio 2013-aprile 2017

CONSEGNATO DA PROCURATORE AGGIUNTO DDA BARI DR. GIANNELLA

OPERAZIONE OMICIDIO

MILITARI

PREMIATI CAP. DE GABRIELE GENNARO

LGT C.S. PUGLIESE VINCENZO

MAR.MAGG. ESPOSITO MATTEO

MAR.MAGG. GRIFA MARCO

MAR.CA. TROTTA MICHELE

MAR.CA. BELVITO MATTEO

MAR.ORD. FILANNINO SAVINO

APP.SC.QS GILIBERTO PAOLO

REPARTO REPARTO OPVO – CP SGR – SEZ. PG CC PROC TRIB FG

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Comandante di Compagnia distaccata, Comandante di Stazione distaccata, addetti a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, addetto a Sezione di Polizia Giudiziaria e addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, evidenziando spiccato intuito investigativo, alto senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, partecipavano a complessa ed articolata attività d’indagine scaturita a seguito di un efferato omicidio maturato nello sfruttamento del lavoro e della intermediazione illecita. L’operazione si concludeva con l’identificazione e l’arresto dei due autori.

San Giovanni Rotondo (FG) dal 7 al 16 marzo 2018.

CONSEGNATO DA PROCURATORE AGGIUNTO D.SSA PIRRELLI

OPERAZIONE RAPINA A MANO ARMATA E TENTATO OMICIDIO

MILITARE PREMIATO LGT D’ANELLO MICHELE

MAR.CA. COLELLA DINO

MAR.ORD. MARRA GABRIELE

BRIG. ANDREOTTI DOMENICO SALVATORE

APP. SOLIMANDO NAZARIO

CAR. CORVINO NICOLAS

REPARTO COMPAGNIA SAN SEVERO

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, Comandante e addetti a Stazione distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, dando prova di elevata professionalità e spiccato intuito investigativo, partecipavano a serrata e complessa attività investigativa che consentiva, in breve tempo, di identificare e sottoporre a fermo di indiziato di delitto l’autore di un efferato tentato omicidio a scopo di rapina in danno del titolare di una tabaccheria.

San Nicandro Garganico (FG), 4-11 gennaio 2018

CONSEGNATO DA QUESTORE DI FOGGIA DR. DELLA CIOPPA

OPERAZIONE OPERAZIONE “NEW GENERATION”

MILITARI

PREMIATI LGT MARSICO ROCCO

MAR. CA. BELVITO MATTEO

MAR. SCALZULLI PASQUALE

MAR. SCOGNAMIGLIO SALVATORE

REPARTO COMPAGNIA FOGGIA-STA CANDELA-STA LUCERA-SZ PG CC TRIB FG

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia Capoluogo, a Sezione di Polizia Giudiziaria e a Stazione distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, dando prova di elevata professionalità e spiccato intuito investigativo, partecipavano a complessa attività investigativa che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale dedito a furti e rapine. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di 9 provvedimenti restrittivi.

Foggia, marzo 2016-23 luglio 2018

CONSEGNATO DA CTE PROV. GDF DI FOGGIA COL. BRUNO



OPERAZIONE ARRESTI PER POSSESSO DI ARMI E DROGA

MILITARE PREMIATO MAR.CA. VENDOLA TOMMASO

REPARTO NOR-SEZ.OP.VA COMPAGNIA CERIGNOLA

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI CALABRIA

MOTIVAZIONE Addetto ad aliquota operativa di Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata in territorio ad altissimo indice di criminalità, evidenziando elevata professionalità, non comune senso del dovere e spiccato acume investigativo, forniva determinante contributo ad articolata indagine che si concludeva con l’arresto di 9 persone ed il sequestro di 1,5 Kg. di sostanze stupefacenti, due fucili, una pistola, vario munizionamento, nonché 7 banconote contraffatte da 100 Euro.

Castrovillari, ottobre 2014-settembre 2015

CONSEGNATO DA CTE PRESIDIO COL. MARZINOTTO

OPERAZIONE ARRESTI IN FLAGRANZA DI REATO

MILITARI

PREMIATI MAGG. RUFINO FABIO

LGT. RUSSO MICHELE

MAR.MAGG. D’AMBROSIO FEDERICO

MAR.CA. BELVITO MATTEO

MAR.ORD. PERRONE SARA

BRIG. DI MAGGIO GIUSEPPE

BRIG. FEDELE MAURIZIO

V.BRIG. FILANNINO ANTONIO

V.BRIG. LANAVE SERGIO

CAR.SC. VENA DOMENICA

REPARTO NUCLEO INVESTIGATIVO DI FOGGIA

SEZIONE PG PROCURA REPUBBLICA FOGGIA

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Comandante e addetti a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale e addetto a Sezione di Polizia Giudiziaria operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando elevata professionalità, spiccato intuito investigativo e non comune senso del dovere, partecipavano a complessa e serrata attività investigativa nei confronti di un pericoloso gruppo criminale di tipo mafioso che consentiva di trarre in arresto, in flagranza di reato, a seguito di irruzione in un garage, 4 persone, che si apprestavano a consumare un omicidio, trovate in possesso di armi da fuoco e relativo munizionamento. L’operazione si concludeva con il contestuale arresto di un’altra persona, per detenzione e porto abusivo di armi e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché con il sequestro di armi, due ordigni esplosivi e di un ingente quantitativo di droga.

Torremaggiore (FG) e Lesina (FG), febbraio 2017-novembre 2017

CONSEGNATO DA PROCURATORE AGGIUNTO DI FOGGIA DR. LARONGA

OPERAZIONE OPERAZIONE “SANTA MUERTE”

MILITARI

REMIATI S.TEN. BRUCOLI MATTEO

MAR.MAGG. ROMAGNOLO ROCCO

MAR.MAGG. ABBONDANZA CLAUDIO

APP.SC. GRAVINA LUIGI

APP.SC. RUSSO MICHELE

CAR.SC. PACINI JACOPO

REPARTO NOR COMPAGNIA VICO DEL GARGANO

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Comandante e addetti di Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando alto senso del dovere, elevate capacità professionali e non comune intuito investigativo partecipavano a complesse e prolungate indagini nei confronti di un sodalizio criminale, responsabile di danneggiamento aggravato, estorsione, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi clandestine e da guerra, nonché spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di 17 provvedimenti cautelari.

Vico del Gargano (FG), Ischitella (FG), Rodi Garganico (FG), San Severo (FG) e Foggia – novembre 2016-maggio 2018

CONSEGNATO DA CTE PROV. CC FOGGIA COL. AQUILIO

OPERAZIONE OPERAZIONE “SHOW DOWN”

MILITARI

PREMIATI BRIG.CA. TEDONE GIOVANNI

V.BRIG. NUNZIATA ANIELLO

APP.SC. CORSI DEVIS

REPARTO COMPAGNIA DI FOGGIA

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE PUGLIA

MOTIVAZIONE Addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia Capoluogo e a Stazione distaccata, operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando spiccato intuito investigativo, alto senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, offrivano determinante contributo ad articolata e prolungata attività d’indagine nei confronti di un sodalizio criminale responsabile di associazione per delinquere, estorsione, furto, ricettazione, riciclaggio, contrabbando di T.L.E., porto abusivo di armi e spaccio di stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di 10 provvedimenti restrittivi.

Provincia di Foggia, dicembre 2012-17 gennaio 2018

CONSEGNATO DA CTE PROV. CC DI FOGGIA COL. AQUILIO

OPERAZIONE ARRESTO SARACINO GIUSEPPE

MILITARE PREMIATO BRIG. DI STASI AMEDEO

REPARTO COMPAGNIA CERIGNOLA

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Addetto a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata operante in territorio ad elevato indice di criminalità, dando prova di altissimo senso del dovere, spiccata iniziativa e coraggiosa determinazione, avuta notizia che un pregiudicato, armato di pistola, si era recato presso l’abitazione di un familiare minacciandolo di morte, non esitava ad intervenire, unitamente ad altri militari, riuscendo a bloccarlo e a trarlo in arresto, scongiurando più gravi conseguenze.

Cerignola (FG), 9 marzo 2017

CONSEGNATO DA CTE PROV. CC DI FOGGIA COL. AQUILIO



OPERAZIONE TENTATO SUICIDIO

MILITARI

PREMIATI BRIG.CA. PIERRI COSIMO

APP. AMATO ALESSANDRO

REPARTO COMPAGNIA DI MANFREDONIA

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, con ferma determinazione e spiccata professionalità non esitavano a impedire che una persona, in stato di alterazione psichica, attuasse un tentativo di suicidio mediante impiccamento riuscendo a bloccarlo nell’attimo in cui stava per lanciarsi nel vuoto e, poco dopo, mentre era affidato alle cure del personale medico, a disarmarlo di un grosso coltello con il quale cercava di recidersi le vene dei polsi, scongiurando così più gravi conseguenze.

Manfredonia (FG), 5 luglio 2018

CONSEGNATO DA ARCIVESCOVO DI FOGGIA MONS. PELVI

OPERAZIONE TENTATO SUICIDIO

MILITARI

PREMIATI BRIG. TOZZI NICOLA

APP. RANIERI SALVATORE

REPARTO COMPAGNIA DI FOGGIA

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Addetti ad Aliquota Radiomobile di Compagnia Capoluogo, con elevato senso civico, spirito d’iniziativa e generoso altruismo, non esitavano ad afferrare e soccorrere un anziano che, con propositi suicidi, stava scavalcando la ringhiera di un balcone sito al 1° piano di uno stabile, a metri 7 da terra, proprio nel momento in cui stava per lanciarsi nel vuoto, salvandogli la vita.

Foggia, 3 febbraio 2018

CONSEGNATO DA ARCIVESCOVO DI FOGGIA MONS. PELVI

