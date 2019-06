Manfredonia, 05 giugno 2019. Venerdì 7 giugno appuntamento con la storia presso il teatro della scuola media Ungaretti con la rappresentazione della commedia in vernacolo dal titolo ‘A la corte de Re Manfrode’. L’iniziativa, promossa dalle docenti della primaria di secondo grado dell’istituto Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta in collaborazione con l’associazione “Svevia”, nasce per recuperare e valorizzare la memoria storica cittadina in un progetto di sensibilizzazione e divulgazione del passato.

Era il 23 aprile 1256 quando il re Manfredi di Hohenstaufen decise di fondare Manfredonia in una posizione strategica, protetta dai monti e posta all’ingresso del Gargano meridionale. Il suo intento era di farla diventare “una delle città più belle del mondo” oltre che capitale di tutto il meridione continentale e importante centro per i traffici commerciali del Mediterraneo.

