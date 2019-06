Manfredonia. Uomo salvato da tentato suicidio: premiati carabinieri

Di:

Foggia, 05 giugno 2019. “Con ferma determinazione e spiccata professionalità non esitavano a impedire che una persona, in stato di alterazione psichica, attuasse un tentativo di suicidio mediante impiccamento (..)”.

Durante l’odierna celebrazione della festa dell’Arma dei Carabinieri, i carabinieri del reparto Compagnia di Manfredonia: BRIG.CA. PIERRI COSIMO e APP. AMATO ALESSANDRO hanno ricevuto un encomio semplice, consegnato dall’Arcivescovo di Foggia Monsignor Pelvi.

RICONOSCIMENTO ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

MOTIVAZIONE Addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, con ferma determinazione e spiccata professionalità non esitavano a impedire che una persona, in stato di alterazione psichica, attuasse un tentativo di suicidio mediante impiccamento riuscendo a bloccarlo nell’attimo in cui stava per lanciarsi nel vuoto e, poco dopo, mentre era affidato alle cure del personale medico, a disarmarlo di un grosso coltello con il quale cercava di recidersi le vene dei polsi, scongiurando così più gravi conseguenze.

Manfredonia (FG), 5 luglio 2018

CONSEGNATO DA ARCIVESCOVO DI FOGGIA MONS. PELVI

@redazione statoquotidiano.it – riproduzioneriservata