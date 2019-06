Orta Nova, partita la “sfida ballottaggio” Di Carlo – Lasorsa

Di:

Orta Nova, 05 giugno 2019. Cominciata la serie di comizi in vista del ballottaggio per i candidati a sindaco. È di domenica sera il discorso di Mimmo Lasorsa. Il candidato ha chiesto subito al suo contendente un comizio a due “per confrontarci sui vari temi per il bene di questa città”.

Martedì la risposta di Di Carlo “Io ci sono, ma alla presenza della squadra di governo, perché l’uomo al comando non è la nostra opinione”. Entrambi i candidati hanno tenuto a precisare, nei rispettivi comizi, che non avrebbero alle loro spalle vincoli o grandi interessi nascosti, né strategie occulte ordite da chissà quali sistemi o regie. “Non ci sono burattinai che reggono i fili, solo gente al mio fianco che vuole fare l’interesse di Orta Nova” le parole di Lasorsa “Non ho maschere. E ciascuno degli eletti nelle mie liste ha una propria personalità, una propria competenza”.

Più secco Di Carlo a tal proposito “Chi sta dietro la coalizione di Di Carlo sono solo loro – i candidati delle liste, ndr. – e voi – rivolgendosi alle persone presenti, ndr. – Noi non svenderemo il nostro paese. Non ci sono inciuci. Basta con queste insinuazioni”. Riproposti quindi i temi presentati già nella campagna elettorale prima del 26 maggio.

Temi quali la sicurezza, la questione dei rifiuti, per la quale ognuno dal proprio pulpito ha proposto l’alternativa della raccolta differenziata. E poi, ancora, la scuola, il volontariato, i giovani. Di Carlo ha promesso maggiore visibilità per le associazioni di volontariato che si prodigano per Orta Nova e di valorizzare qualsiasi dipendente comunale faccia il proprio dovere. Lasorsa, una consulta giovanile per i giovani nei diversi settori, una maggiore partecipazione della gente alle decisioni politiche con la presa in carico di un bilancio partecipativo, un potenziamento della polizia locale, videocamere ed educazione alla legalità per garantire maggiore sicurezza al paese; politiche di inclusione sociale e maggiore sostegno alle famiglie con disabili ed anziani.

La definizione che Di Carlo ha dato di se e della sua coalizione “Una nuova storia politica, una nuova classe dirigente con un unico intento, l’amore per Orta Nova” e in più “Noi non siamo una coalizione di palazzo. E non ci piace l’uomo solo al comando. Siamo una coalizione populista che non si è improvvisata negli ultimi due mesi prima del voto”. Sferra quindi un colpo nei confronti della coalizione rivale, uno dei potenziali assessori proposti da Di Carlo, Domenico Di Vito “Sembra si tratti di una coalizione a conduzione familiare. Qualcuno l’ha definita lista Un medico in famiglia anziché Partecipiamo Orta Nova”.

Pacatezza, mitezza e determinazione sono invece le connotazioni che ha dato di se, domenica sera, Mimmo Lasorsa. Rilevata da tale candidato una differenza nel modo di guardare alla Villa comunale. “Noi non abbatteremo semplicemente il recinto, ma creeremo spazi per giovani, biblioteche all’aperto, percorsi protetti per l’attività fisica. La villa dovrà diventare polo di attrazione per i Cinque Reali Siti”. E la definizione che il medico dà della sua coalizione “Si tratta di un progetto libero, nato da persone libere e nato per persone libere”. Intanto, tra i candidati sindaco che non hanno passato il turno, Lorenzo Annese rende pubblico il suo sostegno a Mimmo Lasorsa, Lino Manzi augura a entrambi i contendenti al ballottaggio “che facciamo un buon lavoro”.

Daniela Iannuzzi