ASL Foggia, riavvio attività: qui Cerignola e Monti Dauni

Foggia, 05 giugno 2020. (II) Continua la ripresa graduale delle attività ospedaliere e territoriali della ASL Foggia. Come da nota stampa, lasta riaprendo le strutture man mano che diventano operativi i nuovi percorsi protetti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori. Segue l’aggiornamento sulle attività progressivamente riattivate.

Attività distrettuali “”Si ribadisce che la ripresa delle attività di specialistica ambulatoriale riguarda il recupero graduale delle visite rimaste in attesa dal 9 marzo scorso. Si sta partendo gradualmente con le discipline che hanno un maggior numero di prenotazioni per le quali è in corso una attività continua di recall. Per le agende della specialistica ambulatoriale che hanno un numero contenuto di prestazioni da recuperare, gli stessi operatori degli ambulatori stanno contattando le persone per riprogrammare gli appuntamenti”.

Distretto Socio Sanitario di Cerignola. Nel comune di Cerignola sono riprese dal 3 giugno le attività del consultorio familiare; presso il Poliambulatorio, da oggi, riparte l’attività domiciliare e ambulatoriale della Diabetologia, che si aggiunge a quella ambulatoriale di Cardiologia.

Distretto Socio Sanitario di Troia-Accadia. In tutti i comuni di pertinenza distrettuale riprenderanno, da lunedì 8 giugno, le attività dei centri prelievi su prenotazione. Nei consultori familiari di Troia, Accadia, Orsara e Ascoli Satriano sono riprese le attività di Ginecologia. Nel poliambulatorio di Troia sono riattivate le attività ambulatoriali di: Cardiologia, Ortopedia, Fisiatria, Odontoiatria. Nel poliambulatorio di Orsara di Puglia: riattivata la Neurologia. Nel poliambulatorio di Castelluccio Valmaggiore: riattivata la Diabetologia. Nel poliambulatorio di Accadia: riattivate Cardiologia, Dermatologia, Geriatria, Otorinolaringoiatria, Fisiatra, Ortopedia, Diagnostica per Immagini. Nei poliambulatori di Candela, Panni, Deliceto, Monteleone di Puglia: riattivata la Neurologia.

Nel poliambulatorio di Ascoli Satriano: riattivate Neurologia e Cardiologia. Nel poliambulatorio di Bovino: riattivata la Diabetologia. (II – continua)