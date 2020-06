Come sapere se un casinò online è sicuro

Il mondo del gambling e del betting online è stato protagonista di una crescita incredibile nel corso degli ultimi anni. I dati parlano chiaro e non si possono smentire: con il, sono aumentati in maniera esponenziale i giocatori che puntano e scommettono direttamente dal web, sia usando i dispositivi mobili che mediante il computer.

Proprio per questo motivo, è fondamentale avere le idee ben chiare sulla piattaforma su cui si ha intenzione di puntare, altrimenti il rischio che si corre è quello di perdersi nella folta selva di casinò che si trovano online, di cui alcuni non operano in modo legale e, quindi, non sono in grado di assicurare alti livelli di affidabilità e sicurezza. Ecco perché la scelta del casino online dovrebbe sempre rispettare dei criteri certi e verificabili, come ad esempio la presenza del marchio ADM o AAMS.

Controllare la legalità del casinò

Il primo passo, come abbiamo detto, è quello di comprendere se il casinò online su cui si ha intenzione esponga il marchio AAMS o ADM o meno. È il primo aspetto da controllare per capire se si tratta di un casinò che opera legalmente ad ogni effetto o meno. L’autorizzazione rilasciata da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, rappresenta una garanzia di vera e propria sicurezza e di affidabilità.

Le varie società che propongono servizi di gambling e di betting online, infatti, sono obbligate a ottenere l’autorizzazione da parte dell’ADM. In caso contrario, vorrebbe dire che opererebbero in modo illegale sul territorio italiano, con conseguente oscuramento del sito e possibilità di accesso solamente tramite una specifica rete VPN.

In ogni caso, il marchio AAMS o ADM viene sempre posto in bella vista all’interno della home page del portale, in maniera tale che gli utenti possano notarlo senza alcuna difficoltà. Una garanzia contro le truffe, a favore della tutela dei dati personali che vengono inseriti in fase di registrazione e anche rispetto alle transazioni effettuate sul proprio conto di gioco.

Recensioni, protocollo e qualità dei software usati

Altri tre criteri che danno certamente una grande mano nel comprendere se effettivamente una piattaforma di gambling online abbia cura della protezione dei dati della clientela corrispondono al protocollo di accesso, ovvero bisogna verificare che tale protocollo legato all’indirizzo web del sito sia sempre https e non http.

In secondo luogo, è bene controllare la qualità dei software che vengono usati per la realizzazione dei principali giochi d’azzardo che vengono proposti al loro interno. Se ci sono dei nomi di software house piuttosto famose, allora vuol dire che la qualità è particolarmente alta.

Infine, bisogna sempre dare un’occhiata anche alla lista dei metodi di pagamento che vengono proposti da parte della piattaforma, anche se si sceglie di operare inizialmente su un casino senza deposito. Se ci sono anche quelli che si utilizzano più di frequente per fare acquisti sui vari eCommerce sul web è un buon segnale, altrimenti qualche rischio per le proprie transazioni c’è. Inoltre, è sempre meglio in ottica preventiva guardare tutte le recensioni legate a quella specifica piattaforma di gambling online, in cui gli utenti che l’hanno provata espongono il loro giudizio e raccontano la propria esperienza di gioco. (Nota stampa).