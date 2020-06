Consiglio comunale, sì della maggioranza alla riforma del regolamento

. La riforma del regolamento del consiglio comunale, il punto più controverso della seduta di oggi, e anche il più atteso per eventuali sussulti che avrebbe potuto provocare nella maggioranza, è stato votato all’unanimità dai consiglieri del centrodestra. Si è astenuto il centrosinistra che ha votato contro la pregiudiziale presentata dal presidente del consiglio. Di questo documento si è dato un’anteprima su

Unico voto favorevole alla pregiudiziale, quello del presidente stesso. Cosa sia avvenuto in questi giorni di preparazione lo si sa ufficiosamente. Ieri sera, in una riunione di maggioranza, presente Iaccarino, pare sia emersa la chiara volontà di modifica del regolamento non fatta “ad personam”. Inoltre, sarebbero intervenute le segreterie politiche regionali perché ci si attenesse a quanto firmato dai 18 consiglieri nella proposta di modifica, consiglieri di maggioranza.

Se vittoria della maggioranza sull’accapo c’è stata – il lungo discorso del sindaco Franco Landella seguito da applauso ha evocato una specie di “pax politica” in consiglio comunale, anche per il futuro- è stata una vittoria politica. Con in intervento scritto del segretario generale Gianluigi Caso – dicono di lui che sia molto preparato, una buona penna che sa scrivere in modo chiaro- si è ribadito il concetto che il presidente del consiglio non può essere “sfiduciato” ma, eventualmente, revocato.

Il consiglio ha approvato alcuni accapi sulle società partecipate, sulla convenzione con il comune di Candela del servizio di segreteria generale, sulla Tari. Rinviato l’accapo sul teatro Giordano, la ditta Basta e Tonti e sulla questione del campo sportivo S. Paolo. Si occuperà della zona 167 (accapo ritirato in consiglio dall’assessore che ha presentato l’atto, Sergio Cangelli) il commissario ad acta nominato dal prefetto su indicazione del Tar. Un lungo dibattito in aula sul tema per affrontare un argomento urbanistico che risale al 2007 e che ha subito modifiche, nella convenzione, nel 2010. Landella ne ha chiesto subito il rinvio, ha ricordato che la materia urbanistica è “complessa e delicata, con risvolti patrimoniali, penali, tecnico-amministrativi”. Il centrosinistra, pugnacemente, ha chiesto al sindaco di chiarire di cosa parlasse, se ci fossero dei rilievi da fare “degli abusi rilevati, che ne informi la Procura, senza illazioni generiche”. Una sollecitazione che è venuta dai consiglieri di opposizione Pippo Cavaliere e Lia Azzarone. La cronistoria di quanto avvenuto negli anni nell’intervento del consigliere Francesco D’Emilio.

Il capogruppo del M5s Giovanni Quarato: “Coop-casa (e della sua convenzione con il Comune di Foggia si discuteva, ndr)è la rappresentazione plastica dei pasticci della politica di centrodestra e di centrosinistra, della mancanza di coraggio di decidere. Se ne occupa il commissario ad acta? Se ne occupa, certo, ma questo è un fallimento della politica, è inconcepibile che continuiamo a subire le sentenze dei Tar, è evidente che la macchina amministrativa e politica non funziona”. Ritorna indietro negli anni, Quarato: “La 167 è partita male, troppo grande, un eccesso di edilizia, il ‘mea culpa’ deve però essere seguito da patti nuovi. Da oggi vediamo di decidere, di pianificare, smettiamola di rimpallarci colpe perché abbiamo una città in gravi difficoltà per la politica e oggi anche per l’emergenza”. Chissà se nel discorso pacato di Landella ci sia stata anche la volontà di far scattare questo clima nuovo, più operativo, meno rissoso, come ricordato dal capogruppo del M5s.