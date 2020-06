Diretta o dopo sul podcast al sito www.etabeta.rai.it.

Roma, 05 giugno 2020. Si parte con l’idea di curare le malattie degenerative e si punta a un obiettivo ancora più ambizioso: quello di potenziare la nostra mente con i software dell’intelligenza artificiale. La fusione tra uomo e macchina. Entro un anno, Elon Musk, accanto ai piani per Tesla e Space X, promette i primi test umani sul dispositivo della sua Neuralink che collega il nostro cervello a un computer. E non è il solo in questa corsa verso il futuro:, per il progetto sui soldati cyborg. Ma quali sono i problemi tecnici e soprattutto quelli etici da superare? Se ne parla nella nuova puntata di, in onda sabato alle 11.05 su Radio1 Rai.