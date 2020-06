“Fenicotteri rosa” nelle paludi sipontine (FOTO)

, 05.06.2020 Le zone umide di Manfredonia si ripopolano di fenicotteri rosa. Tanti gli esemplari giunti per riprodursi nell’Oasi Lago Salso, in quanto l’habitat prioritario “Lagune costiere” è l’ideale per la loro riproduzione e importante per la loro nutrizione. I fenicotteri si cibano di invertebrati come l’artemia salina, un gamberetto i cui carotenoidi colorano il piumaggio di rosa.

BENVENUTI FENICOTTERI!

di Stefania Consiglia Troiano, Rete Smash

📸Soggetto fotografato presso le paludi sipontine dal fotografo Antonio Calvano