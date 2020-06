Foggia, Festa dei Carabinieri ai tempi del Covid (I – FOTO)

, 05 giugno 2020. Anche presso la, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, questa mattina alle ore 10.30, in occasione della Celebrazione del, alla presenza del Prefetto della Provincia di Foggia S.E. Dott. Raffaele Grassi e del Comandante Provinciale Col. Nicola Lorenzon, si è tenuta una sobria cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro in onore dei Caduti presso la targa commemorativa dedicata al Brig. Alfredo Guglielmi, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

In questo periodo particolarmente difficile, caratterizzato dalla diffusione del virus COVID-19, l’Arma di Capitanata si è sempre impegnata per mantenere alti, vivi e forti i principi di libertà, giustizia e rispetto delle regole del vivere civile, operando in un contesto sociale particolarmente sensibile al ripristino dei valori di legalità e sicurezza. Il Comando Provinciale di Foggia, strutturato su sette Comandi di Compagnia, Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Lucera, San Giovanni Rotondo e Vico del Gargano, 1 Tenenza e 57 Comandi di Stazione, con una forza complessiva di quasi mille Carabinieri, si avvale anche di numerose specialità presenti sul territorio, ovvero dei Carabinieri Forestale, dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, del Nucleo Anticrimine del ROS, dei Carabinieri per la Tutela della Salute e dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Importante l’impiego del personale del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, dislocato sul campo nei centri abitati e nelle campagne di tutta la provincia: dall’inizio dell’anno al 31 maggio sono stati proiettati su strada 28843 servizi preventivi che hanno consentito di controllare 71936 veicoli e identificare 107063 persone cioè + 23% rispetto lo stesso periodo del 2019. Si è proceduto per 6114 delitti pari all’79% del numero complessivo dei reati, attestatisi a 7744.

Sono state arrestate 571 persone e denunciate 2800 secondo un trend che dovrebbe confermare la media dei 1370 arresti annui, se non addirittura superarla. Il legame fra i cittadini e i Carabinieri si fonda, da oltre due secoli, sulla generosità con cui l’Arma ha sempre interpretato il proprio ruolo, non limitandosi a prevenire e perseguire i reati, ma anche ad essere sempre vicina alla popolazione, come in questo periodo particolarmente difficile in cui diverse sono state le richieste di aiuto alle quali l’Arma ha prontamente risposto, con piccoli grandi gesti di solidarietà, garantendo un supporto alle piccole grandi esigenze quotidiane.