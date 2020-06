Foggia, 05 giugno 2020. Investito ragazzino in bici poco fa in viale Michelangelo all’altezza di piazza Alcide De Gasperi. Il bambino a bordo della bici attraversato la strada sbucando tra le auto in sosta ed un Suv lì di transito l’ha investito.

Il conducente del Sub si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi. Il bambino è stato trasportato presso il locale pronto soccorso da un’ambulanza del 118. Non dovrebbe essere grave; sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.