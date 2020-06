La ripresa dei lavori sulla pista del Gino Lisa dovrebbe essere decisa a breve. Consiglio d’amministrazione di Aeroporti di Puglia riunitosi ieri, c’è la volontà di superare l’impasse causato dalla sospensione Covid ma vi sono anche alcune divergenze da rimuovere sull’esecuzione delle opere prima di riaprire il cantiere.(corrispondenti all’asse di battuta degli aerei in fase di atterraggio), così come invece stabilito dal piano finanziario. L’Ente nazionale per l’Aviazione civile ritiene infatti che, trattandosi di rifacimento e di riqualificazione, non di un semplice prolungamento della pista, l’intervento debba essere eseguito per intero e non per segmenti, lo consigliano ragioni di sicurezza. Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno